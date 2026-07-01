Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 729 articles

Destination Santé évolue !
Découvrez nos offres de contenus santé prêts à être publiés

 

Maltraitance dans l’enfance : des « cicatrices cérébrales » observées à l’adolescence

01 juillet 2026

Selon une étude française, la maltraitance infantile laisse à l’adolescence des différences persistantes dans des régions du cerveau impliquées dans les émotions et la mémoire. Ces altérations durables du développement cérébral exposent ces enfants à des risques pour leur santé mentale plus tard dans la vie.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, six enfants sur dix de moins de 5 ans, soit 400 millions d’enfants, souffrent régulièrement de châtiments corporels et/ou de violences psychologiques. La maltraitance infantile – les abus physiques, sexuels et émotionnels, ainsi que la négligence physique et affective – est reconnue comme un facteur de risque majeur de nombreux troubles psychiatriques, parmi lesquels la dépression et les troubles du comportement. Aussi, de nombreuses recherches s’intéressent aux conséquences, pour le cerveau, de ces maltraitances. Le système limbique au cœur des investigations Il a ainsi été montré, chez les adultes, que ceux qui avaient subi […]

Cet article est réservé à nos partenaires éditoriaux.

Accédez à nos packs d'articles ou à notre flux intégral. Découvrir nos offres

Déjà abonné ? Connectez-vous

Maltraitance dans l’enfance : des « cicatrices cérébrales » observées à l’adolescence
Lire la suite
L’activité physique comme traitement de la dépression ?
Lire la suite
Congé supplémentaire de naissance : ce que change la nouvelle règle dès le 1er juillet
Lire la suite
Grossesse : pourquoi ne faut-il pas négliger ses pieds ?
Lire la suite
Pourquoi le ventre gonfle-t-il quand il fait chaud ?
Lire la suite
Allergies : les bénéfices de la désensibilisation sublinguale validés par les patients
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Moustique tigre : comment choisir le bon répulsif ?

SUIVANTE

Crème solaire : pourquoi ne faut-il pas en appliquer tous les jours sur la peau de votre bébé ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.