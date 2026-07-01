Selon l’Organisation mondiale de la santé, six enfants sur dix de moins de 5 ans, soit 400 millions d’enfants, souffrent régulièrement de châtiments corporels et/ou de violences psychologiques. La maltraitance infantile – les abus physiques, sexuels et émotionnels, ainsi que la négligence physique et affective – est reconnue comme un facteur de risque majeur de nombreux troubles psychiatriques, parmi lesquels la dépression et les troubles du comportement. Aussi, de nombreuses recherches s’intéressent aux conséquences, pour le cerveau, de ces maltraitances. Le système limbique au cœur des investigations Il a ainsi été montré, chez les adultes, que ceux qui avaient subi […]