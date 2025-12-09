Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 106 articles

Chute des cheveux : bientôt un traitement efficace contre la calvitie ?

09 décembre 2025

Dans un communiqué, la société irlandaise Cosmo Pharmaceuticals annonce des résultats spectaculaires dans le traitement de la calvitie. Dans deux études de phase 3, son produit, le Clascoterone 5 %, montre une amélioration jusqu’à six fois supérieure à celle d’un placebo, ouvrant la voie au premier traitement novateur contre la perte de cheveux masculine.

Dans la lutte contre la calvitie, deux études cliniques de grande envergure, les bien nommés Scalp 1 et Scalp 2, ont impliqué 1 465 patients aux États-Unis et en Europe.

Ces essais ont démontré une amélioration significative du nombre de cheveux dans les zones ciblées. La première étude a révélé une amélioration de 539 % par rapport au placebo, tandis que la seconde a montré une amélioration de 168 %.

« Ces données reflètent une étape importante pour les patients souffrant de calvitie masculine, explique le Dr Maria Hordinsky, professeure de dermatologie à l’Université du Minnesota (Etats-Unis). Pendant des décennies, les patients ont dû choisir entre des options de traitement à l’efficacité limitée ou présentant des problèmes de sécurité dus à l’exposition hormonale systémique. »

Un mécanisme d’action inédit

Contrairement aux traitements existants, la solution Clascoterone 5 % agit selon un mécanisme totalement nouveau. Elle bloque la dihydrotestostérone (DHT), une hormone dérivée de la testostérone, fortement associée à la chute des cheveux.  Ce blocage se joue directement au niveau des récepteurs des follicules pileux, sans absorption systémique. Cette approche cible la cause biologique de la perte de cheveux masculine sans les risques associés aux thérapies orales.

Ce produit devient ainsi le premier inhibiteur topique des récepteurs d’androgènes spécifiquement développé pour l’alopécie androgénétique, communément appelée calvitie masculine – une condition qui touche entre 1,2 et 2 milliards d’hommes dans le monde. Mais concernant une éventuelle mise sur le marché, le chemin risque d’être encore long.

Cosmo Pharmaceuticals va suivre les patients jusqu’au printemps 2026 afin de documenter la sécurité du produit. Ce n’est qu’ensuite que l’entreprise prévoit de soumettre des dossiers d’autorisation aux autorités américaines et européennes.

  • Source : https://www.cosmopharma.com/news/cosmo-announces-breakthrough-phase-iii-topline-results-from-scalp-1-and-scalp-2-for-clascoterone-5-solution-in-male-hair-loss-showing-up-to-539-relative-improvement-in-target-area-hair-count-vs-place

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Publicités pour l’alcool sur les réseaux sociaux : les jeunes toujours trop exposés
Lire la suite
Listeria : les intoxications alimentaires en hausse en Europe
Lire la suite
Chute des cheveux : bientôt un traitement efficace contre la calvitie ?
Lire la suite
Le chant : quels bienfaits pour les jeunes ?
Lire la suite
La vitamine C : un concentré d’idées reçues !
Lire la suite
Regarder ou écouter à vitesse accélérée : un risque pour les capacités cognitives ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Don d’ovocytes ou de spermatozoïdes : quelles sont les conditions requises ?

SUIVANTE

Fertilité : tout ce que vous devez savoir sur l’autoconservation des ovocytes

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils