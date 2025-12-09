Chute des cheveux : bientôt un traitement efficace contre la calvitie ?

Dans un communiqué, la société irlandaise Cosmo Pharmaceuticals annonce des résultats spectaculaires dans le traitement de la calvitie. Dans deux études de phase 3, son produit, le Clascoterone 5 %, montre une amélioration jusqu’à six fois supérieure à celle d’un placebo, ouvrant la voie au premier traitement novateur contre la perte de cheveux masculine.

Dans la lutte contre la calvitie, deux études cliniques de grande envergure, les bien nommés Scalp 1 et Scalp 2, ont impliqué 1 465 patients aux États-Unis et en Europe.

Ces essais ont démontré une amélioration significative du nombre de cheveux dans les zones ciblées. La première étude a révélé une amélioration de 539 % par rapport au placebo, tandis que la seconde a montré une amélioration de 168 %.

« Ces données reflètent une étape importante pour les patients souffrant de calvitie masculine, explique le Dr Maria Hordinsky, professeure de dermatologie à l’Université du Minnesota (Etats-Unis). Pendant des décennies, les patients ont dû choisir entre des options de traitement à l’efficacité limitée ou présentant des problèmes de sécurité dus à l’exposition hormonale systémique. »

Un mécanisme d’action inédit

Contrairement aux traitements existants, la solution Clascoterone 5 % agit selon un mécanisme totalement nouveau. Elle bloque la dihydrotestostérone (DHT), une hormone dérivée de la testostérone, fortement associée à la chute des cheveux. Ce blocage se joue directement au niveau des récepteurs des follicules pileux, sans absorption systémique. Cette approche cible la cause biologique de la perte de cheveux masculine sans les risques associés aux thérapies orales.

Ce produit devient ainsi le premier inhibiteur topique des récepteurs d’androgènes spécifiquement développé pour l’alopécie androgénétique, communément appelée calvitie masculine – une condition qui touche entre 1,2 et 2 milliards d’hommes dans le monde. Mais concernant une éventuelle mise sur le marché, le chemin risque d’être encore long.

Cosmo Pharmaceuticals va suivre les patients jusqu’au printemps 2026 afin de documenter la sécurité du produit. Ce n’est qu’ensuite que l’entreprise prévoit de soumettre des dossiers d’autorisation aux autorités américaines et européennes.