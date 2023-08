Cigarette électronique et grossesse : la nicotine dangereuse pour le fœtus

L'inhalation de la nicotine présente dans le liquide des vapoteuses serait, tout comme l’inhalation de la nicotine des cigarettes classiques, également nocive pour le développement du fœtus. Explications.

Contre le tabagisme chronique, de nombreux fumeurs se tournent vers la cigarette électronique. Une habitude moins délétère que le tabac, notamment parce que la vapoteuse évite l’inhalation de monoxyde de carbone liée à la combustion.

Pour autant, la cigarette électronique pourrait ne pas être inoffensive chez la femme enceinte, en tout cas lorsque le liquide utilisé contient de la nicotine. Cette substance hautement addictive interfère en effet avec le développement des os et des poumons du fœtus. Un lien de cause à effet récemment mis en avant par des chercheurs américains*.

La vapoteuse à risque, même à petite dose

Pour le prouver, l’équipe du Pr Emily Bates, principale auteure de l’étude, a exposé des souris enceintes à une dose proportionnelle à ce que peut absorber une future maman vapotant quotidiennement. Dans le détail, « les fœtus qui ont été exposés au vapotage ont fini par avoir des os plus petits et plus courts au cours de leur développement ». En outre, la nicotine « a un impact sur les gènes activés dans les poumons du fœtus ».

Et pas besoin de grande quantité de nicotine pour impacter le développe fœtal. « Même de faibles niveaux de vapeur d’e-cigarette pendant la grossesse inhibent la croissance », attestent les chercheurs. Comment expliquer ce risque ? « La nicotine passe à travers le placenta dans la circulation fœtale où elle peut s’accumuler pour atteindre des niveaux plus élevés que dans le plasma maternel. Cela perturbe le développement de plusieurs organes et systèmes. »

Pour protéger au mieux les femmes enceintes et les enfants à naître, les effets de la cigarette électronique contenant de la nicotine doivent être pris en compte. Une priorité de santé publique alors que « la popularité du vapotage chez les jeunes, la nature addictive de la nicotine et l’absence de risque perçu suggèrent que le vapotage pendant la grossesse augmentera probablement au fil du temps », conclut le Pr Bates.

*University of Colorado Anschutz Medical Campus, Etats-Unis