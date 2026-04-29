Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 546 articles

Cigarette électronique : le vapotage explose chez les lycéens

29 avril 2026

Alors que le tabac recule chez les adolescents, la cigarette électronique, elle, suit une trajectoire opposée. Selon une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), près d'un lycéen sur deux a déjà vapoté, témoignant du succès d’un marketing qui cible les jeunes.

En dix ans, la situation a changé. Chez les lycéens, la part de ceux ayant déjà expérimenté la cigarette électronique est passée de 35 % en 2015 à 46 % en 2024. Et ce n’est pas seulement par curiosité ou juste pour essayer : l’usage quotidien a plus que doublé en six ans, passant de 2,8 % en 2018 à 6,8 % en 2024.

Les lycées professionnels plus touchés

Les inégalités entre établissements sont frappantes. Dans les lycées généraux et technologiques, l’expérimentation est passée de 34 % à 41 % sur la période. Dans les lycées professionnels, elle a bondi de 37 % à près de 59 %.

L’arrivée en 2021 des cigarettes électroniques jetables (les « puffs ») a joué un rôle majeur dans cette augmentation. Colorées, sucrées, peu chères et faciles d’accès, elles ont séduit massivement : en 2024, 39 % des lycéens en avaient déjà utilisé une. Notons que ces puffs ont depuis été interdites en France en février 2025.

Vapoter avant de fumer ?

Une question reste ouverte : la cigarette électronique est-elle un simple substitut au tabac ou fait-elle office de porte d’entrée vers la cigarette classique ? En 2024, parmi les lycéens ayant essayé les deux produits, 40 % ont commencé par la vape (contre 29 % seulement six ans plus tôt). Et seuls 4 % vapotent quotidiennement sans avoir jamais fumé de tabac.

L’OFDT est clair dans ses conclusions : en France, la cigarette électronique n’est pas seulement un outil de sevrage, mais de plus en plus un produit complémentaire, voire exclusif. Des saveurs fruitées, des designs attractifs, une communication omniprésente sur les réseaux sociaux… l’industrie du vapotage a manifestement orienté son marketing vers la jeunesse.

Rappelons qu’en février dernier, l’Agence nationale se sécurité sanitaire (Anses) révélait la présence d’aldéhydes dans les émissions du vapotage, et que l’inhalation de ces substances présente un risque sanitaire pour le vapoteur. Elle recommandait alors « d’écarter les actions susceptibles d’encourager à s’initier au vapotage, en particulier chez les non-fumeurs et les jeunes, et d’éviter toute forme de banalisation de la cigarette électronique ». Selon l’Anses, la cigarette électronique devrait être « envisagée comme une option transitoire pour les personnes rencontrant des difficultés à arrêter de fumer ».

  • Source : OFDT – Anses

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Troubles du neurodéveloppement : quels sont les facteurs de risque avant et lors de la naissance ?
Lire la suite
Cigarette électronique : le vapotage explose chez les lycéens
Lire la suite
Perturbateurs endocriniens : utiliser moins de cosmétiques réduit l’exposition en seulement 5 jours
Lire la suite
Binge watching : le visionnage compulsif est-il dangereux pour la santé ?
Lire la suite
Nutrition : à quoi sert le fer et quels aliments en contiennent ?
Lire la suite
Erreurs médicales, infections nosocomiales : des événements graves largement sous-déclarés
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Pourquoi une assistance médicale à la procréation ne garantit pas une grossesse ?

SUIVANTE

Quelles sont les chances de grossesse spontanée ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils