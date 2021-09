Cinq fruits et légumes par jour : un minimum pour votre santé

Il faut manger cinq portions de fruits et légumes par jour. Voici une des recommandations nutritionnelles les plus connues désormais. Mais pourquoi 5 ?

La recommandation émise par le Programme National Nutrition Santé (PNNS) consiste à manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. A quoi cela correspond-il ? En réalité, une portion est l’équivalent de 80 à 100 grammes, par exemple : une tomate de taille moyenne, une poignée de tomates cerise, 1 poignée de haricots verts, 1 bol de soupe, 1 pomme, 2 abricots, 4-5 fraises, 1 banane…

Il s’agit donc de manger par exemple 3 portions de légumes et 2 fruits ou 4 de légumes et 1 fruit par exemple. Vous pouvez alterner et les consommer sous toutes leurs formes : frais, surgelés, en conserve, cuits ou crus… et aussi sous forme de compotes (maison ou de préférence « sans sucres ajoutés »), de soupes…

Pourquoi ?

Riches en vitamines, en minéraux, en fibres, les fruits et les légumes ont largement fait la preuve de leur effet favorable sur la santé. Ils ont en effet un rôle protecteur dans la prévention de maladies apparaissant à l’âge adulte, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le diabète… Leur teneur en antioxydants leur permet en outre de limiter l’oxydation des cellules chez l’humain et ainsi, de lutter contre le vieillissement cellulaire provoqué par différents facteurs (pollution, tabagisme, stress, médicaments…).

Au moins 5 ?

« Cette recommandation correspond à la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins de l’organisme en micronutriments, ces derniers ne pouvant pas toujours être fabriqués par l’organisme. Ils sont indispensables à la bonne assimilation, à la bonne transformation et à la bonne utilisation des macronutriments (protéines, glucides, lipides…) », explique la FFC. Il s’agit d’un minimum. N’hésitez pas à en consommer davantage chaque jour en privilégiant les produits de saison et bio.

A noter : « les jus de fruits, quels qu’ils soient, sont très sucrés et pauvres en fibres. Si vous en buvez, il est recommandé de ne pas en consommer plus d’un verre par jour et de prendre alors plutôt un fruit pressé », précise le PNNS. « Un yaourt aux fruits ou un biscuit aux fruits ne compte pas pour une portion de fruits. »