Cinq minutes de marche toutes les demi-heures : un geste simple pour préserver sa santé

Alors que nous passons en moyenne sept heures par jour assis, une nouvelle étude de l'Anses révèle qu'une courte pause active (marcher environ 5 minutes), toutes les 30 minutes, pourrait nous aider à préserver notre santé. Faisons le point sur les bénéfices insoupçonnés de ce simple geste.

Devant l’ordinateur au bureau, dans les transports en commun, ou installés devant la télévision… Chaque jour nous passons des heures en position assise, sans en mesurer l’impact sur notre santé.

Le constat dressé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), à l’occasion de cette nouvelles expertise, est sans appel : plus de 37 % des adultes français passent plus de 8 heures par jour assis. Cette sédentarité excessive n’est pas sans risque pour la santé. Et comme le rappelle l’agence dans un communiqué du 8 octobre, « les effets sanitaires d’une sédentarité prolongée sont désormais bien documentés. Ils augmentent le risque de développer certaines maladies chroniques telles que le diabète de type 2, l’obésité, les maladies cardiovasculaires, certaines pathologies respiratoires ou ostéoarticulaires, ainsi que certains cancers ».

La solution en 5 minutes

L’Anses a passé en revue les études portant sur les bénéfices pour la santé de différentes activités de rupture de sédentarité comme se lever, marcher, monter des escaliers…

Les résultats montrent que marcher 5 minutes toutes les 30 minutes à une intensité faible à modérée, améliore les paramètres métaboliques, comme la glycémie ou l’insulinémie. Pour les enfants, les données suggèrent que rompre la sédentarité par une activité plus intense pendant 3 minutes toutes les 30 minutes serait encore plus bénéfique.

Interrompre la position assise aurait aussi un effet positif sur les fonctions cognitives. Quelle que soit la vitesse de marche, les études montrent une amélioration de l’attention, du temps de réaction, de l’humeur et une diminution de la sensation de fatigue.

« Ces effets bénéfiques sont observés lorsque la position assise est rompue régulièrement et dans l’idéal toutes les 30 minutes », explique Perrine Nadaud, adjointe au chef de l’unité en charge des questions liées à l’activité physique.

Intégrer les pauses dans notre quotidien

L’Anses insiste sur l’importance d’intégrer ces ruptures de sédentarité dans tous les environnements, que ce soit au travail, à l’école ou à la maison. Et pour ne pas tomber dans la routine, variez les plaisirs :

préférez systématiquement les escaliers à l’ascenseur ;

organisez des réunions ou discussions en marchant plutôt qu’assis ;

au moment de téléphoner, levez-vous ;

placez l’imprimante ou la machine à café à distance de votre bureau…