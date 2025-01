Cocaïne en France : 1 adulte sur 10 l’a expérimentée en 2023

La cocaïne s'impose comme la deuxième drogue illicite la plus consommée en France après le cannabis, avec une augmentation inquiétante de son usage ces dernières années. Une étude de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) révèle que près d'un Français sur dix entre 18 et 64 ans en a consommé en 2023. L’occasion de s’intéresser aux conséquences sur l’organisme de cette substance addictive.

La cocaïne est une drogue au pouvoir addictif puissant. Elle se présente le plus souvent sous deux formes : la poudre blanche, généralement sniffée par le nez., et le crack, qui est de la cocaïne mélangée à d’autres produits chimiques, chauffé puis fumé.

Entre 2017 et 2023, le taux d’expérimentation de la cocaïne chez les adultes a presque doublé, passant de 5,6 % à 9,4 %. Les hommes sont deux à trois fois plus concernés que les femmes. La consommation touche principalement les jeunes adultes : 3,4 % des 26-34 ans et 2,8 % des 18-25 ans en ont consommé au cours de l’année écoulée.

Des risques sanitaires majeurs

La cocaïne, souvent perçue comme une drogue « festive », présente des dangers considérables pour la santé. Ses effets immédiats incluent un sentiment d’euphorie et de toute-puissance, mais peuvent rapidement basculer vers des crises d’angoisse, de paranoïa et d’agressivité dans les heures suivant la prise.

Les complications physiques sont nombreuses :

Problèmes cardiaques et neurologiques graves ;

Lésions de la cloison nasale (en cas de sniff) ;

Risques d’infections bactériennes (abcès cutanés locaux, septicémies) ou virales (VIH, hépatites) lié au partage de matériel.

Ainsi, « l’implication de la cocaïne dans les décès en relation avec l’abus de médicaments et de substances a augmenté au cours des dernières années, passant de 9 % à 22 % des décès entre 2013 et 2021 », note l’OFDT. « Le recours aux urgences pour un usage de cocaïne entre 2010 et 2022 a triplé. »

Une image positive dans « certains milieux »

Selon l’Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes (EROPP), « plus des trois-quarts des Français (76 %) âgés de 15 à 75 ans considèrent que la cocaïne est une drogue dangereuse dès son expérimentation. »

Mais cette proportion marque le pas : ils étaient en effet 85 % à le penser en 2013. Ainsi l’OFDT regrette-t-elle une banalisation du produit, et « l’image assez positive dont jouit encore cette drogue dans certains cercles ».

A noter : bien que ne provoquant pas de dépendance physique lorsqu’elle est sniffée, la cocaïne entraîne une forte dépendance psychologique, rendant le sevrage particulièrement difficile.