Colondays : 7 jours pour dépister le cancer colorectal

A l’occasion de mars bleu, le mois consacré à la lutte contre le cancer colorectal, le conseil national d’Hépato-gastroentérologie (CNP-HCG) renouvelle pour la 9e année l’événement baptisé Colondays. Mais pour la première fois, cette opération de dépistage et d’information gratuite se déroulera pendant une semaine, du 7 au 14 mars. Au lieu d’une journée.

Dans 9 cas sur 10, le cancer du côlon guérit s’il est détecté précocement. Or « aujourd’hui, seule une personne concernée sur 3 (les plus de 50 ans) se fait dépister chaque année », rappelle le CNP-HGE. Pour mieux informer, sensibiliser, prévenir et populariser le dépistage, plus d’un tiers des hépato-gastro-entérologues se mobilisent en ouvrant leurs portes et en consultant sur rendez-vous du 7 au 14 mars.

Les chiffres sont alarmants. Plus de 42 000 nouveaux cas déclarés et 17 500 décès chaque année. Le cancer colorectal est un véritable fléau. Pourtant un Français sur deux est réticent à se faire dépister. Cette initiative du CNP-HCG a pour but de réduire de 20% la mortalité de la maladie et de 10 000 le nombre de cas annuels en 10 ans !

Localisez le médecin le plus proche et prenez rendez-vous !

Pour vous informer et vous faire dépister pendant cette semaine, consultez le module de géolocalisation proposé sur le site www.colon-days.fr. Vous y trouverez le cabinet le plus proche de chez vous. Le médecin pourra ainsi répondre à vos questions et vous conseiller la méthode de dépistage la plus adaptée selon les facteurs de risque. Soit le test immunologique pour les populations à moyen risque, ou une coloscopie en cas de risques élevés à très élevés. Lesquels concernent essentiellement les personnes ayant des facteurs génétiques pour ce cancer.