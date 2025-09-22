Generic selectors
Comment bien se couper les ongles de pieds ?

22 septembre 2025

Couper ses ongles de pieds semble sans danger. Pourtant, si vous les coupez trop court, vous risquez infections et douleurs. Voici comment procéder pour éviter ces désagréments.

Les ongles sont des phanères, riches en kératine, qui poussent à la vitesse moyenne de 3 millimètres par mois. C’est pourquoi il faut les couper régulièrement. En particulier ceux des orteils car sans cela, ils peuvent se déformer, gêner dans les chaussures, provoquer des douleurs ou des blessures. Pour autant, les couper trop court est une mauvaise idée. En effet, un ongle trop court peut entraîner un ongle incarné. En clair, il repousse en rentrant dans la peau, créant une inflammation très douloureuse, parfois infectée. Ce phénomène touche surtout le gros orteil.

Quelles précautions prendre lors de la coupe ?

Pour éviter le risque de l’ongle incarné, il est préférable de couper ses ongles après un bain ou une douche chaude. Vous pouvez aussi opter pour un bain de pieds. Celui-ci permettra d’assouplir la peau et les ongles et de faciliter la coupe. Vous éviterez ainsi toute micro-blessure.

Il est également important de choisir le bon outil. Un coupe-ongles ou pince à ongles pour les ongles épais ou durs, ou encore des ciseaux à ongles aux bouts arrondis selon vos préférences. Quoi qu’il en soit, désinfectez votre matériel avec de l’alcool avant chaque séance afin d’éviter bactéries ou champignons.

Comment procéder ?

Commencez de préférence par le gros orteil. Glissez l’outil sous l’ongle et coupez d’abord par un coin. Puis il vous suffit d’avancer en petits mouvements vers l’autre extrémité. Laissez toujours 1 à 2 millimètres de blanc car la partie rose de l’ongle est vascularisée. Il ne faut donc surtout pas y toucher.

Pour tous les orteils, coupez droit avec les bords légèrement arrondis. Pour cela vous pouvez limer après avoir coupé, en tirant doucement la peau sur les côtés. Cela évitera que les coins ne pénètrent la peau.

Enfin, appliquez une huile nourrissante ou une crème hydratante sur vos pieds et ongles pour les garder souples et en bonne santé.

À noter : une coupe tous les 15 à 20 jours suffit pour maintenir des ongles en bonne santé. Pour les personnes âgées, les personnes diabétiques, ou celles à mobilité réduite, une consultation régulière chez un podologue est vivement recommandée.

  • Source : pedicurepodologuesete.com - www.podologue-labousset.fr

  • Ecrit par : Evgeniia Zakharishcheva/shutterstock.com

