Comment enlever la super glue de sa peau ?

La super glue, est conçue pour coller rapidement et solidement. Résultat, lorsqu’elle se retrouve sur la peau, elle durcit et donne l’impression d’être impossible à enlever. Heureusement, cette adhérence n’est pas permanente et, avec un peu de patience, il est tout à fait possible de s’en débarrasser. La première solution, la plus simple, consiste à utiliser de l’eau tiède et du savon. Plongez la zone collée dans un bain savonneux ou lavez-la soigneusement. Si la colle est encore fraîche, cela peut suffire à la ramollir. Il faut parfois attendre 10 à 15 minutes pour qu’elle commence à se détacher. Ensuite, […]
Cet article est réservé à nos partenaires éditoriaux.Accédez à nos packs d'articles ou à notre flux intégral. Découvrir nos offres
Déjà abonné ? Connectez-vous
Recevez par e-mail les dernières actualités santé.