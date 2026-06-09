Accueil » E-Santé » Intelligence artificielle » Un vaccin conçu par l’IA, testé chez l’humain : une première
Une nouvelle approche pour développer les vaccins Depuis la pandémie de Covid-19, les scientifiques cherchent à mieux anticiper l’apparition de nouveaux coronavirus. Pour y parvenir, une équipe de chercheurs britanniques a développé un vaccin expérimental nommé pEVAC-PS. L’objectif est de le rendre capable de protéger contre plusieurs virus appartenant à une même famille, appelée les sarbecovirus. Cette famille comprend notamment le SARS-CoV-2, responsable du Covid-19, mais aussi le virus du SRAS apparu en 2003 ou encore le MERS-CoV identifié en Arabie Saoudite en 2012. D’autres coronavirus présents chez certaines espèces animales en font également partie. Cette technologie utilise un « […]
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