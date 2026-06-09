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Un vaccin conçu par l’IA, testé chez l’humain : une première 

09 juin 2026

L'intelligence artificielle pourrait-elle accélérer la création de nouveaux vaccins ? Au Royaume-Uni, des chercheurs ont testé pour la première fois chez l'humain un vaccin conçu à l’aide de l’IA. Objectif : faire de ce vaccin expérimental un vaccin universel.

Une nouvelle approche pour développer les vaccins Depuis la pandémie de Covid-19, les scientifiques cherchent à mieux anticiper l’apparition de nouveaux coronavirus. Pour y parvenir, une équipe de chercheurs britanniques a développé un vaccin expérimental nommé pEVAC-PS. L’objectif est de le rendre capable de protéger contre plusieurs virus appartenant à une même famille, appelée les sarbecovirus. Cette famille comprend notamment le SARS-CoV-2, responsable du Covid-19, mais aussi le virus du SRAS apparu en 2003 ou encore le MERS-CoV identifié en Arabie Saoudite en 2012. D’autres coronavirus présents chez certaines espèces animales en font également partie. Cette technologie utilise un « […]

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