Pour perdre du poids, faut-il supprimer tous les glucides ?

Les glucides sont des nutriments qui représentent la principale source d’énergie de notre organisme. Ils se répartissent en trois types : les fibres, dans des aliments comme les haricots secs, le son, les fruits, les lentilles, les noix, les légumes… l’amidon, dans les haricots secs, le pain, les céréales, les pâtes, les pommes de terre, le riz, les légumes et tous les aliments à base de farine ; les sucres, retrouvés à l’état naturel dans les fruits, les jus, le lait et certains légumes. Ou ajoutés à de nombreux aliments préemballés, comme les produits de boulangerie, les bonbons, la crème glacée et les […]
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