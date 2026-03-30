Comment la lumière améliore notre humeur

Au printemps, le retour des journées ensoleillées entraînent de nombreux effets bénéfiques sur notre humeur. Et en la matière, tout se passe au niveau de notre cerveau et de notre rétine ! Explications.

Les spécialistes parlent de luminothérapie ou de photothérapie. La lumière constitue en effet un levier de choix dans la prise en charge de la dépression saisonnière. Celle-ci se manifeste chez certaines personnes, en période hivernale, lorsque l’aube est plus tardive et le coucher du soleil plus précoce. La luminothérapie consiste alors en une exposition régulière à une source de lumière durant les mois d’hiver, avant de constater une amélioration spontanée au printemps, avec le retour des journées plus longues.

Quels effets ?

La lumière exerce différents effets sur notre organisme, en termes de :

synchronisation de l’horloge biologique ;

régulation de la mélatonine, une hormone dont la production augmente en fin de journée lorsque la lumière diminue. Une façon d’indiquer à notre organisme qu’il est temps de dormir…

modulation de l’humeur ;

stimulation de l’attention.

Contrer la mélatonine

Le mécanisme de ces effets de la lumière sur notre humeur repose sur la présence de photorécepteurs situés au niveau de la rétine. Ils sont particulièrement sensibles à la lumière – bleue notamment – grâce à un pigment appelé mélanopsine. C’est lui qui intervient pour réguler le réflexe pupillaire et le rythme circadien et qui, au passage, va inhiber l’action de la mélatonine. Donc, en quelque sorte, intervient pour donner le signal d’aller se coucher !

Le cerveau aux manettes

Au-delà de ce mécanisme, des chercheurs de l’Université de Liège (Belgique) ont mis en avant le rôle du complexe amygdalien – en lien avec les amygdales cérébrales, petites structures en forme d’amande situées au niveau des lobes temporaux – qui interviennent dans le traitement des émotions. « Nous avons observé un impact maximal de la lumière – sur l’activité de l’amygdale – au début de l’été, autour du solstice », précisent-ils. De quoi au passage, ouvrir quelques perspectives thérapeutiques, à savoir mieux « comprendre pourquoi la luminothérapie est efficace contre certains troubles de l’humeur, comme pour la dépression saisonnière et d’autre type de dépressions », concluent-ils.