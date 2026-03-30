Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 459 articles

Comment la lumière améliore notre humeur

30 mars 2026

Au printemps, le retour des journées ensoleillées entraînent de nombreux effets bénéfiques sur notre humeur. Et en la matière, tout se passe au niveau de notre cerveau et de notre rétine ! Explications.

Les spécialistes parlent de luminothérapie ou de photothérapie. La lumière constitue en effet un levier de choix dans la prise en charge de la dépression saisonnière. Celle-ci se manifeste chez certaines personnes, en période hivernale, lorsque l’aube est plus tardive et le coucher du soleil plus précoce. La luminothérapie consiste alors en une exposition régulière à une source de lumière durant les mois d’hiver, avant de constater une amélioration spontanée au printemps, avec le retour des journées plus longues.

Quels effets ? 

La lumière exerce différents effets sur notre organisme, en termes de :

  • synchronisation de l’horloge biologique ;
  • régulation de la mélatonine, une hormone dont la production augmente en fin de journée lorsque la lumière diminue. Une façon d’indiquer à notre organisme qu’il est temps de dormir…
  • modulation de l’humeur ;
  • stimulation de l’attention.

Contrer la mélatonine 

Le mécanisme de ces effets de la lumière sur notre humeur repose sur la présence de photorécepteurs situés au niveau de la rétine. Ils sont particulièrement sensibles à la lumière – bleue notamment – grâce à un pigment appelé mélanopsine. C’est lui qui intervient pour réguler le réflexe pupillaire et le rythme circadien et qui, au passage, va inhiber l’action de la mélatonine. Donc, en quelque sorte, intervient pour donner le signal d’aller se coucher !

Le cerveau aux manettes 

Au-delà de ce mécanisme, des chercheurs de l’Université de Liège (Belgique) ont mis en avant le rôle du complexe amygdalien – en lien avec les amygdales cérébrales, petites structures en forme d’amande situées au niveau des lobes temporaux – qui interviennent dans le traitement des émotions.  « Nous avons observé un impact maximal de la lumière – sur l’activité de l’amygdale – au début de l’été, autour du solstice », précisent-ils. De quoi au passage, ouvrir quelques perspectives thérapeutiques, à savoir mieux « comprendre pourquoi la luminothérapie est efficace contre certains troubles de l’humeur, comme pour la dépression saisonnière et d’autre type de dépressions », concluent-ils.

  • Source : Dictionnaire de l’Académie nationale de médecine - Campbell, I., Balda Aizpurua, J.F., Sharifpour, R. et al. Regional activity within the human amygdala varies with season, mood and illuminance. Nat Commun 16, 11559 (2025).

  • Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet

Traitement hormonal de la ménopause : un risque réduit de cancers de l’œsophage et de l’estomac
Lire la suite
Comment la lumière améliore notre humeur
Lire la suite
Environnement : un nouvel outil pour mesurer les concentrations de pesticides en France
Lire la suite
Bouton de fièvre : 10 choses à savoir sur l’herpès labial
Lire la suite
Méningite : un fléau mondial qui recule trop lentement
Lire la suite
Comment les fibres protègent-elles contre le cancer colorectal ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fécondation in vitro : une ponction ovocytaire diminue-t-elle la réserve ovarienne

SUIVANTE

Après un accouchement, la rééducation abdominale est-elle utile ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils