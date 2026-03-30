Comment la lumière améliore notre humeur

Les spécialistes parlent de luminothérapie ou de photothérapie. La lumière constitue en effet un levier de choix dans la prise en charge de la dépression saisonnière. Celle-ci se manifeste chez certaines personnes, en période hivernale, lorsque l’aube est plus tardive et le coucher du soleil plus précoce. La luminothérapie consiste alors en une exposition régulière à une source de lumière durant les mois d’hiver, avant de constater une amélioration spontanée au printemps, avec le retour des journées plus longues.
La lumière exerce différents effets sur notre organisme, en termes de :
Le mécanisme de ces effets de la lumière sur notre humeur repose sur la présence de photorécepteurs situés au niveau de la rétine. Ils sont particulièrement sensibles à la lumière – bleue notamment – grâce à un pigment appelé mélanopsine. C’est lui qui intervient pour réguler le réflexe pupillaire et le rythme circadien et qui, au passage, va inhiber l’action de la mélatonine. Donc, en quelque sorte, intervient pour donner le signal d’aller se coucher !
Au-delà de ce mécanisme, des chercheurs de l’Université de Liège (Belgique) ont mis en avant le rôle du complexe amygdalien – en lien avec les amygdales cérébrales, petites structures en forme d’amande situées au niveau des lobes temporaux – qui interviennent dans le traitement des émotions. « Nous avons observé un impact maximal de la lumière – sur l’activité de l’amygdale – au début de l’été, autour du solstice », précisent-ils. De quoi au passage, ouvrir quelques perspectives thérapeutiques, à savoir mieux « comprendre pourquoi la luminothérapie est efficace contre certains troubles de l’humeur, comme pour la dépression saisonnière et d’autre type de dépressions », concluent-ils.
Source : Dictionnaire de l’Académie nationale de médecine - Campbell, I., Balda Aizpurua, J.F., Sharifpour, R. et al. Regional activity within the human amygdala varies with season, mood and illuminance. Nat Commun 16, 11559 (2025).
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
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