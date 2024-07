Comment le sport booste la vie sexuelle !

Les bienfaits de la pratique régulière d’une activité physique ne sont plus à démontrer. Ils s’étendent même jusqu’à… l’intimité de la chambre à coucher ! De la plénitude sportive à l’épanouissement sexuel, en somme… Explications.

C’est un fait : l’activité sexuelle constitue bel et bien une activité physique à part entière. Comme le souligne la Fédération française de cardiologie (FFC), « un rapport sexuel représente un effort physique modéré, comparable à la montée de 20 marches à bonne allure ». Comme toute activité physique, elle contribue donc à muscler notre cœur !

Plus de satisfaction au lit

De la même façon, des travaux ont également fait ressortir une « très forte corrélation » entre le temps consacré à l’activité physique et… la fréquence des rapports sexuels comme la satisfaction de la sexualité ! L’étude de référence sur le sujet date de 1990. Les auteurs ont entraîné durant 9 mois, 78 hommes sédentaires, en bonne santé, âgés en moyenne de 48 ans : de façon assez soutenue et intense avec des séances d’une heure, à raison de trois à quatre jours par semaine, en moyenne. En comparaison, 17 hommes du même âge ont pris part à des marches, aux mêmes fréquences et durées. Au-delà des bienfaits cardio-vasculaires, les hommes du groupe ‘intense’, qui ont le plus amélioré leur condition physique, ont aussi rapporté le plus d’effets positifs en termes de sexualité : fréquence et satisfaction des rapports.

Des gestes plus sûrs

Comme le souligne le chercheur canadien Guy Thibault, docteur en physiologie de l’exercice, « l’on peut penser que la pratique d’activités physiques et sportives est bien susceptible d’améliorer la vie sexuelle ». Et d’ajouter : « surtout celle des personnes qui ne sont pas en parfaite condition physique ». Il cite plusieurs raisons à cela, notamment le fait que les hommes ou les femmes en forme physiquement « se fatiguent moins rapidement et sont moins limités dans le choix des gestes et des mouvements amoureux ».

Une question hormonale

Sans compter que sur le plan hormonal, l’augmentation chez l’homme, « de la concentration de testostérone dans le sang et l’amélioration de la fonction cardiovasculaire accompagnant l’entraînement, peuvent engendrer une meilleure irrigation des organes génitaux et, par conséquent, une érection plus prononcée et maintenue plus longtemps ».