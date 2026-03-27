Comment les fibres protègent-elles contre le cancer colorectal ?

Les fibres, ces composants des aliments végétaux que notre corps ne peut pas complètement digérer, agissent comme de véritables alliées pour notre côlon. Au lieu d’être décomposées, elles traversent notre système digestif en accomplissant plusieurs fonctions protectrices importantes.
Les fibres contribuent à maintenir un transit régulier – en d’autres termes, elles nous aident à aller à la selle. Ce mécanisme est fondamental car lorsque les selles stagnent trop longtemps dans le côlon, elles peuvent irriter ou endommager la paroi intestinale. Un transit plus rapide peut contribuer à réduire ce risque.
Un microbiome intestinal équilibré est essentiel pour maintenir le bon équilibre de notre système digestif. Les fibres servent de nourriture privilégiée pour nos « bonnes » bactéries intestinales. Celles-ci produisent alors des acides gras à chaîne courte qui peuvent réduire l’inflammation du côlon, un facteur contribuant au développement du cancer.
Les fibres peuvent nous aider à maintenir un taux de cholestérol sain, une pression artérielle normale et un poids corporel équilibré – tous ces facteurs influençant notre santé à long terme, y compris notre risque de cancer. En régulant le taux de sucre dans le sang et en favorisant la sensation de satiété, les fibres contribuent à prévenir l’obésité, un facteur de risque reconnu du cancer colorectal.
Les recommandations préconisent un apport quotidien d’environ 25 à 30 grammes de fibres par jour pour un adulte. Malheureusement, la plupart des Français n’en consomment qu’environ 15 à 20 grammes quotidiennement. La façon la plus simple d’augmenter votre apport en fibres est de consommer davantage certains aliments :
Source : https://health.clevelandclinic.org/fiber-and-colon-cancer
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Dorothée Duchemin
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