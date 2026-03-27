Comment les fibres protègent-elles contre le cancer colorectal ?

Le cancer colorectal figure parmi les cancers les plus fréquents en France. Mais c'est aussi l'un des plus évitables. Si les dépistages réguliers, l'activité physique et la modération de la consommation d'alcool sont essentiels pour réduire les risques, un élément nutritionnel joue un rôle particulièrement crucial dans cette protection : les fibres alimentaires. Comment agissent-elles ?

Les fibres, ces composants des aliments végétaux que notre corps ne peut pas complètement digérer, agissent comme de véritables alliées pour notre côlon. Au lieu d’être décomposées, elles traversent notre système digestif en accomplissant plusieurs fonctions protectrices importantes.

Comment les fibres nous protègent-elles exactement ?

Elles facilitent le transit intestinal

Les fibres contribuent à maintenir un transit régulier – en d’autres termes, elles nous aident à aller à la selle. Ce mécanisme est fondamental car lorsque les selles stagnent trop longtemps dans le côlon, elles peuvent irriter ou endommager la paroi intestinale. Un transit plus rapide peut contribuer à réduire ce risque.

Elles nourrissent nos bonnes bactéries intestinales

Un microbiome intestinal équilibré est essentiel pour maintenir le bon équilibre de notre système digestif. Les fibres servent de nourriture privilégiée pour nos « bonnes » bactéries intestinales. Celles-ci produisent alors des acides gras à chaîne courte qui peuvent réduire l’inflammation du côlon, un facteur contribuant au développement du cancer.

Elles améliorent notre santé métabolique globale

Les fibres peuvent nous aider à maintenir un taux de cholestérol sain, une pression artérielle normale et un poids corporel équilibré – tous ces facteurs influençant notre santé à long terme, y compris notre risque de cancer. En régulant le taux de sucre dans le sang et en favorisant la sensation de satiété, les fibres contribuent à prévenir l’obésité, un facteur de risque reconnu du cancer colorectal.

Comment intégrer plus de fibres dans votre alimentation quotidienne ?

Les recommandations préconisent un apport quotidien d’environ 25 à 30 grammes de fibres par jour pour un adulte. Malheureusement, la plupart des Français n’en consomment qu’environ 15 à 20 grammes quotidiennement. La façon la plus simple d’augmenter votre apport en fibres est de consommer davantage certains aliments :

des légumineuses (haricots, lentilles…) ;

des céréales complètes (avoine, orge…) et du riz, pâtes et pain complèts ;

des fruits. Les pommes, les baies (fraises, framboises, myrtilles), les poires et les agrumes sont particulièrement riches en fibres. Consommer ces fruits entiers (avec la peau lorsque c’est possible) permet de bénéficier de toutes leurs fibres ;

Les pommes, les baies (fraises, framboises, myrtilles), les poires et les agrumes sont particulièrement riches en fibres. Consommer ces fruits entiers (avec la peau lorsque c’est possible) permet de bénéficier de toutes leurs fibres ; des légumes. Le brocoli, les artichauts, les choux de Bruxelles et les légumes racines contiennent d’importantes quantités de fibres.;

Le brocoli, les artichauts, les choux de Bruxelles et les légumes racines contiennent d’importantes quantités de fibres.; des noix et graines.