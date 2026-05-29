5 choses à savoir sur la sclérose en plaques

La sclérose en plaques touche plus de 120 000 personnes en France. Cette maladie chronique, qui atteint le système nerveux central, apparaît souvent chez les jeunes adultes et reste encore difficile à comprendre pour beaucoup de Français. A l’occasion de la journée mondiale dédiée, samedi 30 mai, voici 5 choses à connaître sur cette pathologie.

La sclérose en plaques est une maladie du système nerveux

La sclérose en plaques, aussi appelée SEP, est une maladie inflammatoire auto-immune. Cela signifie que le système immunitaire, censé protéger l’organisme, attaque une partie du corps : la myéline. Cette gaine entoure les fibres nerveuses et permet la bonne circulation des informations entre le cerveau et le reste du corps.

Lorsque cette myéline est abîmée, des lésions appelées « plaques » apparaissent dans le cerveau ou la moelle épinière. Les messages nerveux circulent alors moins bien, ce qui provoque différents symptômes. La maladie évolue souvent par poussées. Certains symptômes apparaissent pendant plusieurs jours ou semaines avant de diminuer, parfois partiellement.

Les jeunes adultes sont les plus touchés

La sclérose en plaques apparaît généralement entre 25 et 35 ans. Elle représente aujourd’hui la première cause de handicap sévère non traumatique chez les jeunes adultes. Les femmes sont davantage concernées que les hommes. Selon l’Assurance maladie, elles représentent environ 72 % des personnes atteintes de SEP en France.

Le diagnostic peut être difficile à vivre, notamment parce qu’il intervient souvent à un âge où les patients commencent leurs études supérieures, leur carrière professionnelle ou leur vie de famille.

Des symptômes très différents selon les patients

La sclérose en plaques ne se manifeste pas de la même façon chez tout le monde. Les symptômes dépendent des zones du système nerveux touchées par la maladie. Certaines personnes souffrent surtout d’une fatigue importante, tandis que d’autres présentent des troubles de la vision, des difficultés pour marcher ou des problèmes d’équilibre. Des fourmillements, une faiblesse musculaire ou des douleurs peuvent également apparaître.

La fatigue reste l’un des symptômes les plus fréquents et les plus difficiles à vivre pour les patients. Elle peut avoir des conséquences importantes sur la vie quotidienne.

Les causes exactes restent encore inconnues

Aujourd’hui, les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi certaines personnes développent une sclérose en plaques. Les spécialistes pensent qu’il existe plusieurs facteurs de risque, à la fois génétiques et environnementaux.

Parmi les pistes étudiées, on retrouve notamment le manque de vitamine D, le tabac, certaines infections virales comme le virus Epstein-Barr ou encore le manque d’exposition au soleil. La maladie est d’ailleurs plus fréquente dans les pays éloignés de l’équateur.

Les traitements permettent surtout de ralentir la maladie

Actuellement, il n’existe pas de traitement capable de guérir définitivement la sclérose en plaques. En revanche, plusieurs médicaments permettent de ralentir l’évolution de la maladie et de limiter les poussées.

La prise en charge repose aussi sur un suivi médical régulier avec différents professionnels de santé. Neurologues, kinésithérapeutes, psychologues ou encore orthophonistes, selon les besoins des patients. Les chercheurs continuent également de travailler pour mieux comprendre cette maladie et développer de nouveaux traitements capables d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes.