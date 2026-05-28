Pourquoi la chaleur rend-elle plus irritable ?

Vous avez le sentiment d’être plus impatient ou plus facilement agacé lorsque les températures grimpent ? Ce n’est pas qu’une impression. La chaleur a un véritable impact sur notre corps et notre humeur.

Fatigué, en colère, irrité… Lorsqu’il fait très chaud, notre organisme travaille davantage pour maintenir une température corporelle stable. Comme l’explique Susan Albers, docteur en psychologie et psychologue à la Cleveland Clinic, « le corps travaille à plein régime pour se refroidir. Cela engendre du stress, ce qui libère du cortisol, l’hormone du stress. Cela épuise votre énergie et vos ressources émotionnelles, vous empêchant ainsi de réfléchir de manière logique aux problèmes. »

Cette surcharge fatigue à la fois le corps et l’esprit. On devient alors moins capable de prendre du recul, de réfléchir calmement ou de gérer ses émotions. C’est pourquoi les petites contrariétés peuvent rapidement prendre des proportions démesurées.

Des effets réels sur le comportement

Ce phénomène ne relève pas seulement du ressenti individuel. Des études ont montré qu’en période de fortes chaleurs, les comportements agressifs augmentent. On observe notamment une hausse des passages aux urgences, des tensions, voire des actes de violence.

La chaleur agit donc comme un amplificateur émotionnel : elle réduit notre tolérance et augmente notre réactivité.

Chaleur et sommeil, le double effet

La chaleur peut également avoir un impact sur votre sommeil. Lorsqu’il fait chaud, on dort moins bien, et l’on risque de se sentir plus impatient ou irritable le lendemain. Les fortes températures agissent donc sur deux fronts : elles épuisent directement l’organisme et dégradent le sommeil, ce qui accentue plus encore les effets sur l’humeur.

Comment mieux gérer la chaleur ?

Quelques ajustements peuvent aider à limiter les effets de la hausse du mercure :

adaptez votre rythme : privilégiez les activités physiques ou les tâches importantes le matin ou en soirée, quand les températures sont plus basses ;

restez au frais ;

hydratez-vous : la déshydratation peut accentuer la fatigue et les sautes d’humeur. Boire régulièrement est essentiel.