Ongles cassants : quelles causes ? Comment les traiter ?

D’une manière générale, la fragilité unguéale est fréquente puisqu’elle concernerait environ 20 % de la population, en particulier les femmes. Dans sa forme locale, elle s’expliquerait par trois causes principales, qui tendent notamment à dessécher les ongles, les rendant cassants, d’autant plus s’ils sont longs :
S’il reste ainsi plus que jamais recommandé pour d’évidentes raisons d’hygiène, de se laver les mains à l’eau et au savon, utilisez des gants adaptés lorsque vous lavez la vaisselle, faites du ménage, épluchez des légumes, etc. Pour le reste :
À noter enfin, sur le plan systémique, que des ongles qui se cassent à répétition peuvent être parfois le signe de maladies de la thyroïde, comme l’hypothyroïdie. Le cas échéant, n’hésitez pas à en glisser un mot à votre médecin. Certaines dermatoses comme le psoriasis ou une mycose affectent aussi la structure de l’ongle.
Des carences en vitamines ou en minéraux pourraient fragiliser les ongles et les rendre plus cassants. Il serait ainsi question du magnésium, du zinc, du calcium, de fer ou des vitamines du groupe B. Faut-il supplémenter ? La question est discutée. En 2022, des médecins français ont rappelé dans un travail publié dans les Annales de dermatologie et de vénérologie que « parmi les vitamines dont l’efficacité a été vérifiée, la biotine (vitamine B8, n.d.l.r.) vient en tête ». Quant à la cystine (vitamine B6), « elle a toujours des supporters. Il en est de même du zinc ». A la moindre question, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
Source : Annales de dermatologie et de vénérologie, FMC 2 (2022), 492-495 – Association canadienne de dermatologie – Cleveland Clinic - hessa MA, Iorizzo M, Richert B, López-Estebaranz JL, Rigopoulos D, Tosti A, Gupta AK, Di Chiacchio N, Di Chiacchio NG, Rubin AI, Baran R, Lipner SR, Daniel R, Chiheb S, Grover C, Starace M, Piraccini BM. Pathogenesis, Clinical Signs and Treatment Recommendations in Brittle Nails: A Review. Dermatol Ther (Heidelb). 2020 Feb;10(1):15-27.
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet