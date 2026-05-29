Ongles cassants : quelles causes ? Comment les traiter ?

Une main glissée dans un sac ou qui heurte un objet et c’est la fissure ! Vos ongles ont la fâcheuse manie de se casser lors de gestes anodins ? Voilà le signe d’une fragilité qui peut s’expliquer par de nombreuses raisons. Lesquelles ?

D’une manière générale, la fragilité unguéale est fréquente puisqu’elle concernerait environ 20 % de la population, en particulier les femmes. Dans sa forme locale, elle s’expliquerait par trois causes principales, qui tendent notamment à dessécher les ongles, les rendant cassants, d’autant plus s’ils sont longs :

la multiplication de microtraumatismes (bricolage…) ;

le lavage des mains ;

une surexposition à différents agents : savon, détergents mais aussi gels hydroalcooliques, sans oublier les vernis et surtout les dissolvants.

Comment agir ?

S’il reste ainsi plus que jamais recommandé pour d’évidentes raisons d’hygiène, de se laver les mains à l’eau et au savon, utilisez des gants adaptés lorsque vous lavez la vaisselle, faites du ménage, épluchez des légumes, etc. Pour le reste :

limitez autant que possible le recours aux manucures, aux vernis et dissolvants ;

à des fins d’hydratation, vous pouvez utiliser une lotion nettoyante pour les mains – vous les sécherez aussitôt à l’aide d’une serviette-éponge – qui ne nécessite pas d’eau ;

il existe également des soins pour les ongles contenant de la lanoline. À employer plusieurs fois par jour, selon les conseils du pharmacien ;

des ongles coupés court limitent le risque de cassure ;

limez-vous les ongles dans le sens de leur croissance.

Des pathologies sous-jacentes ?

À noter enfin, sur le plan systémique, que des ongles qui se cassent à répétition peuvent être parfois le signe de maladies de la thyroïde, comme l’hypothyroïdie. Le cas échéant, n’hésitez pas à en glisser un mot à votre médecin. Certaines dermatoses comme le psoriasis ou une mycose affectent aussi la structure de l’ongle.

Du côté des vitamines ?

Des carences en vitamines ou en minéraux pourraient fragiliser les ongles et les rendre plus cassants. Il serait ainsi question du magnésium, du zinc, du calcium, de fer ou des vitamines du groupe B. Faut-il supplémenter ? La question est discutée. En 2022, des médecins français ont rappelé dans un travail publié dans les Annales de dermatologie et de vénérologie que « parmi les vitamines dont l’efficacité a été vérifiée, la biotine (vitamine B8, n.d.l.r.) vient en tête ». Quant à la cystine (vitamine B6), « elle a toujours des supporters. Il en est de même du zinc ». A la moindre question, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.