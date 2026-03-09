Accueil » Santé Publique » Comment utiliser un spray nasal ?
« Avec les sprays nasaux, la technique est très importante, explique l’allergologue américain Mark Aronica. Parfois, les patients me disent que leur spray ne fonctionne pas. Mais lorsque nous améliorons leur technique, cela fait vraiment la différence. » En effet, utiliser un spray nasal n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Un bon positionnement et une technique appropriée sont essentiels pour obtenir les meilleurs résultats.
Avant même d’utiliser votre spray nasal, plusieurs étapes préliminaires sont indispensables. D’abord agitez bien le flacon. Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon et de l’eau. Puis mouchez-vous doucement pour dégager vos voies nasales et faciliter la pénétration du produit.
Maintenant que vous êtes prêt, passons à l’application du spray étape par étape :
Il est également important de savoir comment nettoyer et ranger son spray nasal. N’oubliez pas d’essuyer le flacon et de remettre le capuchon après chaque utilisation. Réservez-le à un usage personnel. Vérifiez également les instructions de conservation. Certains sprays doivent être conservés au réfrigérateur. Enfin, de nombreux fabricants de sprays nasaux en vente libre recommandent de jeter leurs produits dans les 30 à 90 jours suivant l’ouverture, même si la date de péremption est encore lointaine. Vous éviterez ainsi d’utiliser un produit dont les ingrédients se sont dégradés ou ont été contaminés.
Source : https://health.clevelandclinic.org/how-to-use-nasal-spray
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.