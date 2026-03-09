Comment utiliser un spray nasal ?

Pour le nettoyage du nez, les sprays peuvent être une option de choix. Encore faut-il savoir les utiliser. Car une bonne ou une mauvaise technique peut faire toute la différence.

« Avec les sprays nasaux, la technique est très importante, explique l’allergologue américain Mark Aronica. Parfois, les patients me disent que leur spray ne fonctionne pas. Mais lorsque nous améliorons leur technique, cela fait vraiment la différence. » En effet, utiliser un spray nasal n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Un bon positionnement et une technique appropriée sont essentiels pour obtenir les meilleurs résultats.

Avant même d’utiliser votre spray nasal, plusieurs étapes préliminaires sont indispensables. D’abord agitez bien le flacon. Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon et de l’eau. Puis mouchez-vous doucement pour dégager vos voies nasales et faciliter la pénétration du produit.

Maintenant que vous êtes prêt, passons à l’application du spray étape par étape :

placez l’ouverture du flacon légèrement à l’intérieur de votre narine ;

gardez la tête droite, sans l’incliner en avant ni en arrière. « Vous ne voulez pas que le spray nasal coule au fond de votre gorge ou par votre nez », explique le Dr Aronica ;

orientez le spray légèrement vers l’extérieur, et jamais au centre du nez, c’est-à-dire la cloison nasale. Cela pourrait endommager les tissus et provoquer une irritation ou un saignement ;

appuyez doucement sur le flacon une fois. La bouche fermée, inspirez délicatement. Délicatement car une inspiration trop forte enverrait le médicament vers l’arrière de votre gorge, ce qui serait inefficace. Mais sachez que généralement, l’action de la pompe suffit à elle seule à propulser le produit dans votre nez et vos sinus ;

effectuez la même opération dans l’autre narine.

Et après avoir pulvérisé ?

Il est également important de savoir comment nettoyer et ranger son spray nasal. N’oubliez pas d’essuyer le flacon et de remettre le capuchon après chaque utilisation. Réservez-le à un usage personnel. Vérifiez également les instructions de conservation. Certains sprays doivent être conservés au réfrigérateur. Enfin, de nombreux fabricants de sprays nasaux en vente libre recommandent de jeter leurs produits dans les 30 à 90 jours suivant l’ouverture, même si la date de péremption est encore lointaine. Vous éviterez ainsi d’utiliser un produit dont les ingrédients se sont dégradés ou ont été contaminés.