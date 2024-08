Comment vivre une sexualité épanouie à distance ?

Entretenir une relation amoureuse avec quelqu’un qui habite à plusieurs centaines de kilomètres de chez soi, cela arrive de plus en plus fréquemment grâce aux moyens de communication modernes. Pour autant, cela n’est pas toujours facile. Comment faire pour se sentir épanoui, notamment sexuellement, malgré la distance ?

Votre amoureux ou votre amoureuse vit loin de chez vous ? Cette relation à distance soumet votre couple à de nombreux obstacles pour développer votre amour et être épanouis. C’est en particulier compliqué de maintenir une intimité et une sexualité satisfaisantes. L’International Society for Sexual Medicine (ISSM) livre quelques pistes à explorer pour vous aider.

Premier point, le plus important, à distance comme à proximité : la communication. « De nombreuses études ont montré que des discussions honnêtes sur les besoins et les limites de chacun pouvaient améliorer la satisfaction sexuelle », insiste l’ISSM. A distance, il est d’autant plus important d’échanger fréquemment à ce sujet pour réduire les sentiments de solitude et d’insécurité.

Et pour communiquer à distance, il est essentiel de s’appuyer sur les diverses technologies à disposition : appels téléphoniques, appels vidéo, échange de messages par SMS ou messagerie, envoi de photos et de vidéos. Tout cela permet de réduire la distance physique et rapproche le couple. « La pratique du sexting permet d’augmenter le sentiment de proximité avec le partenaire et la satisfaction sexuelle du couple », poursuit l’ISSM. Et ce malgré la distance géographique.

Rester honnête

L’intimité émotionnelle est tout aussi importante que le sentiment d’intimité physique. Elle est essentielle dans la vie sexuelle d’un couple. Pour la nourrir, les partenaires ont intérêt à exprimer régulièrement leur amour, leur gratitude envers leur partenaire, via messagerie ou appels téléphoniques à distance.

Tout ceci ne suffit pas si les partenaires ne se voient jamais en direct. Il est donc recommandé de prévoir des retrouvailles le plus souvent possible. C’est à ces occasions que les amoureux pourront se reconnecter physiquement et émotionnellement, et renforcer leurs liens.

Enfin, la confiance est le fondement de toute relation. C’est encore plus vrai dans une relation à distance. Soyez honnête et sincère et échangez sur vos activités et votre vie avec votre amoureux. Cela le rassurera et renforcera votre relation, à tous les niveaux.