La confiance en soi, ça se travaille !

« Il n’est jamais trop tard pour commencer à s’aimer », comme le dit la psychologue canadienne Magalie Giard. Et si vous commenciez dès maintenant ? Loin d’être innée, la confiance en soi ne se décrète pas non plus. Elle se construit. De quelle façon ?

Confiance ou estime ? Les deux concepts son liés mais doivent être différenciés de par leur nature différente. Une autre psychologue canadienne, Katia Doyon décrit l’estime de soi comme « l’évaluation continue de ma valeur, de l’importance que je m’accorde comme personne. Elle représente combien je me considère valable. Elle se développe en étant fidèle à soi-même, en se respectant dans ses besoins, émotions, limites, valeurs, etc. »

Quant à la confiance en soi, elle « est l’évaluation réaliste et ponctuelle que je fais de mes capacités pour affronter une situation particulière. Elle représente combien je me considère capable. Elle se développe par l’accumulation d’expériences dans des domaines spécifiques ».

Osez…

Cette dernière apparaît donc liée à l’estime que nous nous portons. Ce qui implique avant tout, de porter attention à nos émotions, à nos besoins afin de les identifier. Puis d’agir en conformité avec ceux-ci, ce qui au passage, peut vous exposer au risque de déplaire. A ce titre, « bien prendre la critique et savoir bien la décoder est (aussi) un signe de bonne estime de soi », soulignent des psychologues sur le site de l’université de Laval (Québec). Développer ses compétences en matière de communication et d’ouverture à l’autre est donc primordiale. Car nos valeurs ne sont pas universelles ! Il s’agit ainsi d’adopter des sentiments positifs face à autrui.

En phase avec vous-même, un regard des autres relégué au second plan : les conditions sont réunies pour oser ! L’occasion de relire la phrase de Sénèque : « ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire. C’est parce que nous n’osons pas les faire qu’elles sont difficiles ». Oser, c’est donc affronter le changement et non l’éviter. Et pour cela il convient de po-si-ti-ver en toutes occasions. Simple, non ?