Console de jeu : pas avant 6 ans !

Votre enfant a moins de 6 ans ? A l’approche des fêtes de fin d’année, le fait de glisser une console de jeu dans la hotte du Père Noël est une mauvaise idée. A cet âge, l’enjeu est plus que jamais de limiter son temps d’écran.

D’après une étude réalisée sous l’égide du ministère de la Santé britannique, les enfants qui passent trop de temps devant les écrans (télévision, ordinateur, console ou téléphone portable) seraient « moins heureux, plus anxieux et plus déprimés que les autres ». Autrement dit, au-delà de quatre heures par jour, les spécialistes commenceraient à voir apparaître des troubles émotionnels et des problématiques de mauvaise estime de soi. Et ce d’autant plus que ce temps passé devant les écrans nuiraient à la participation à des activités récréatives, telles que le sport en plein air ou tout bonnement d’autres jeux avec des amis.

« Il est clair qu’avant 3 ans, un enfant n’a rien à faire devant un écran de télévision », souligne la psychologue Valérie P. De son côté, la mission ministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) va également droit au but : « entre 3 et 6 ans : n’offrez pas de console de jeu personnelle à votre enfant. Evitez également de placer un ordinateur ou un poste de télévision dans sa chambre ».

Des règles d’utilisation

Pour l’Académie des Sciences, « à partir de 4 ans, les ordinateurs et consoles de salon peuvent être un support occasionnel de jeu en famille voire d’apprentissage accompagné ». Et de préciser : « Mais à cet âge, jouer seul sur une console personnelle devient rapidement stéréotypé et compulsif. Et l’enfant peut fuir le monde réel pour se réfugier dans celui des écrans ».

Au-delà de 6 ans, il s’agira surtout de limiter le temps passé sur la console ou autre écran. Pour cela, fixez des règles claires concernant la durée d’utilisation. Et gardez un œil sur votre petit. Encore une fois, il ne doit pas avoir accès à sa console en libre-service depuis sa chambre.