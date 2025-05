Contraception, violences, numérique : la sexualité des ados en question

La sexualité des adolescents connaît des transformations majeures. Contrairement aux idées reçues, les jeunes n'entrent pas plus précocement dans la vie sexuelle. Ce serait même plutôt le contraire. Mais d'autres aspects évoluent, comme l'orientation sexuelle déclarée, les pratiques contraceptives et l'émergence des violences numériques.

« L’enquête Contexte des sexualités en France 2023, menée auprès de plus de 20 000 adultes, montre qu’il y a eu ces dernières années des évolutions très importantes avec notamment des pratiques qui se diversifient, le recours à la sexualité numérique, mais aussi des violences préoccupantes et une utilisation insuffisante de la prévention », explique Nathalie Bajos, sociologue et directrice de recherche Inserm à Paris.

Mais les adultes ne sont pas les seuls concernés par ces changements, comme en témoignent l’Enquête nationale en collèges et en lycées chez les adolescents sur la santé et les substances (EnCLASS) ou encore l’étude Vie affective et violences sexuelles à l’adolescence (Vavisa).

La première montre que les adolescents entrent plus tardivement dans une sexualité active. Entre 2010 et 2022, la proportion d’élèves ayant eu des rapports sexuels a nettement reculé, particulièrement au collège où le nombre a été divisé par deux.

Une parole plus libre sur l’orientation sexuelle

Les adolescents s’autorisent davantage à exprimer une attirance pour le même sexe ou les deux sexes. Au collège, le pourcentage de garçons déclarant éprouver des sentiments amoureux homosexuels ou bisexuels est passé de 1,6 % en 2018 à 3,9 % en 2022. Chez les filles, cette proportion a plus que doublé, passant de 4,1 % à 9,4 % sur la même période.

La contraception, un problème

La protection lors des rapports sexuels reste problématique. L’usage du préservatif diminue au collège, et encore plus au lycée. À peine la moitié des jeunes femmes se protègent lors d’un premier rapport avec un nouveau partenaire, dans un contexte d’augmentation des infections sexuellement transmissibles. Parallèlement, on observe une désaffection pour la pilule et un recours accru à la contraception d’urgence. En 2023, plus de la moitié des femmes de moins de 30 ans ayant eu une grossesse dans les cinq dernières années ne la souhaitait pas.

Des violences mieux identifiées mais préoccupantes

Les violences sexuelles constituent un volet sombre de cette évolution. L’étude Vie affective et violences sexuelles à l’adolescence (Vavisa) révèle qu’un tiers des jeunes interrogés ont déjà eu une expérience sexuelle non consentie, avec, sans top de surprises, quatre fois plus de filles concernées que de garçons. Dans 80 % des cas, la victime connaissait son agresseur, et 20 % n’en ont jamais parlé.

L’impact du numérique

Enfin, la sexualité numérique, très répandue chez les moins de 30 ans, présente ses propres problématiques. Un quart des participants à l’étude Vavisa a été victime de cyberviolences (insultes, plaisanteries à caractère sexuel), et de manière récurrente pour plus d’un tiers d’entre eux. Près de 70 % ont déjà regardé de la pornographie, mais plus de la moitié a reçu des images à caractère sexuel sans le souhaiter.

Face à ces défis, les chercheurs soulignent l’importance des programmes d’éducation à la vie affective et relationnelle dans les écoles, et à la sexualité dans les collèges et lycées. « Ces programmes sont efficaces pour limiter ces phénomènes, conclut Emmanuelle Godeau, enseignante chercheuse à l’École des hautes études en santé publique et au Centre d’épidémiologie et de recherche en santé des populations de Toulouse. Et plus largement, ils favorisent le respect, l’égalité, aident à trouver les bonnes informations, à acquérir un esprit critique à l’égard des divers discours reçus. »