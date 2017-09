Plus de 119 études passées au crible, 12 millions de femmes : une nouvelle méta-analyse confirme des « liens forts » entre l’hygiène de vie et le risque de cancer du sein. Avec quelques surprises toutefois concernant la pratique sportive et la consommation d’alcool…

Le Pr Anne McTiernan et son équipe du Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle (Etats-Unis), visaient une sorte de « mise à jour » des connaissances sur la thématique de l’hygiène de vie et du cancer du sein. Leur conclusion est claire : « avoir une mode de vie actif sur le plan physique, maintenir son poids et limiter sa consommation d’alcool permettent de diminuer le risque de cancer du sein ».

Au-delà de ce constat, la scientifique ajoute toutefois qu’un verre d’alcool (10g) par jour contribue à augmenter ce même risque : de respectivement 5% et 9% pour celui de cancer pré- et post-ménopause. De la même façon, les auteurs insistent sur la pratique régulière d’une activité physique. Mais à une intensité plutôt soutenue ! Les femmes les plus actives verraient ainsi leur risque de cancer du sein (pré-ménopausique) diminuer de 17% par rapport à celles qui le sont moins.

Alimentation, activité physique…

« Même s’il existe de nombreux facteurs incontrôlables, cette étude nous rappelle qu’il reste possible d’agir sur les risques de cancers », rappelle les scientifiques, en guise de conclusion. En agissant sur le degré d’activité physique et en misant sur une alimentation saine équilibrée, notamment.