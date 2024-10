Contre la rétention d’eau, l’activité physique est la meilleure alliée

Les spécialistes parlent d’œdème. La rétention d’eau se caractérise par une sensation de gonflement de certaines parties du corps : doigts, chevilles, jambes… L’activité physique fait partie des approches naturelles pour lutter contre ce phénomène. Quelles disciplines sont les plus efficaces ?

La rétention d’eau survient lorsque notre organisme “retient” davantage d’eau qu’il n’en évacue. De nombreux facteurs peuvent être en cause, comme la station debout prolongée, l’alimentation ou encore la prise de certains médicaments (corticoïdes, antihypertenseurs…). Elle peut se traduire par une impression de « doigts gonflés », à tel point que vous pouvez éprouver des difficultés à ôter une bague, ou encore de jambes lourdes ou raides.

Marche, natation…

Pour améliorer cet état, un conseil : bougez ! Et ce, d’autant plus si l’œdème cible les jambes et les chevilles. L’activité physique favorise en effet une bonne circulation sanguine et permet ainsi de lutter contre la rétention d’eau. Certaines disciplines apparaissent toutefois bien plus adaptées que d’autres. C’est le cas de :

la marche, au moins 20 à 30 minutes chaque jour ;

le vélo, sur route ou d’appartement ;

la natation. Vous pouvez ainsi enchaîner les longueurs, idéalement en vous équipant de palmes. Celles-ci augmentent l’effet drainant de l’eau sur vos tissus. Un peu à l’image d’une séance d’hydromassage mais en bien plus tonique.

Des sports à éviter

En revanche, l’Assurance-maladie pointe quelques disciplines déconseillées en présence d’œdème, comme celles « qui provoquent des ‘à-coups’ écrasant trop la voute plantaire et ses veines ». C’est le cas du tennis, du squash, du basket-ball… et des activités susceptibles de « bloquer la circulation du sang », à l’instar de l’équitation ou du judo.

Des exercices à privilégier

Enfin, le soir avant de vous coucher, quelques mouvements de pédalage, allongé sur le dos, pourront vous soulager. Au même titre que si – toujours en position allongé sur le dos – vous mettez vos jambes en l’air, talons posés sur le mur. Idéal pour favoriser le retour sanguin veineux.