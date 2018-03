Selon des chercheurs de l’Université de Colombie britannique (Canada), les personnes vivant dans des régions ensoleillées présenteraient moins de risques de développer une sclérose en plaques (SEP). Et s’exposer (raisonnablement) dès l’enfance serait le plus bénéfique.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), « un peu de rayonnement UV est indispensable à l’organisme, car il stimule la production de vitamine D. » Or il a déjà été montré qu’une carence en vitamine D augmente le risque de sclérose en plaques. En résumé, s’exposer aux rayons du soleil pourrait permettre de prévenir le danger.

Mais des chercheurs canadiens vont plus loin. Selon eux, la période de vie où l’on s’expose est tout aussi importante. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques se sont penché sur les données de la Nurses’ Health Study américaine. Plus précisément sur les dossiers de 151 femmes atteintes de SEP et 235 femmes indemnes.

10 heures par semaine en été

Ils ont alors séparé les participantes en 3 groupes suivant leur région d’habitation, selon que celle-ci soit peu, moyennement ou fortement ensoleillée. Ils ont par la même occasion évalué leur degré d’exposition solaire, sachant qu’une « forte » exposition correspond à 10 heures par semaine en été et 4 heures en hiver.

Première confirmation, les plus exposées aux rayons UVB présentaient un risque réduit de 45% de développer la SEP. Mais pour les auteurs, être exposé au cours de l’enfance (entre 5 et 15 ans) présente le plus d’avantages. « Le risque de développer la maladie à l’âge adulte est alors réduit de 51% », expliquent-ils. Bien entendu, ce travail mérite d’être confirmé. D’autant que lézarder au soleil présente aussi pas mal de méfaits.

A noter : La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Une dysfonction du système immunitaire entraîne des lésions qui provoquent des perturbations motrices, sensitives et cognitives. A plus ou moins long terme, ces troubles peuvent progresser vers un handicap…