Contre les ballonnements, ces aliments incontournables

Le ballonnement correspond à cette sensation de gonflement au niveau de l’estomac ou de l’abdomen. La cause ? Une accumulation de gaz dans l’estomac ou l’intestin. Ce qui explique pourquoi les ballonnements sont souvent accompagnés de flatulences !
Si de nombreux aliments sont potentiellement incriminés dans les ballonnements, certains d’entre eux restent à privilégier lorsque vous vous sentez ballonné ou pour éviter de l’être. Misez donc sur :
Au-delà du choix des mets, prenez également en compte la façon de manger :
Source : NHS, Mayo Clinic, Cleveland Clinic. Sites consultés le 17 avril 2026
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
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