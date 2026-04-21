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Contre les ballonnements, ces aliments incontournables

21 avril 2026

Choux, légumineuses, certains édulcorants… Les aliments susceptibles d’augmenter les risques de ballonnement sont bien connus. Connaissez-vous toutefois ceux à privilégier si vous éprouvez régulièrement cette désagréable sensation ?

Le ballonnement correspond à cette sensation de gonflement au niveau de l’estomac ou de l’abdomen. La cause ? Une accumulation de gaz dans l’estomac ou l’intestin. Ce qui explique pourquoi les ballonnements sont souvent accompagnés de flatulences !

Si de nombreux aliments sont potentiellement incriminés dans les ballonnements, certains d’entre eux restent à privilégier lorsque vous vous sentez ballonné ou pour éviter de l’être. Misez donc sur :

  • les carottes, courgettes, patates douces, avocats, oranges, pour les fruits et les légumes ;
  • les graines de lin, d’avoine ou de courge, pain de seigle ou de son du côté des céréales ;
  • les viandes blanches (poulet, dinde…), peu grasses et donc plus simples à assimiler sur le plan digestif ;
  • les produits laitiers fermentés (yaourts, kéfir…) qui aident à la digestion du lactose ;
  • les fromages à pâte dure ;
  • les pâtes sans gluten. Ou le cas échéant, alternez entre des versions avec ou sans ;
  • de l’eau ! Au moins 1,5 litre sur la journée.

Au-delà du choix des mets, prenez également en compte la façon de manger :

  • prenez le temps de mâcher ;
  • privilégiez des repas mois riches et peut-être plus fréquents ;
  • efforcez-vous de vous détendre. Le stress constitue aussi une cause de maux de ventre.

  • Source : NHS, Mayo Clinic, Cleveland Clinic. Sites consultés le 17 avril 2026

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

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