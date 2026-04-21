Contre les ballonnements, ces aliments incontournables

Choux, légumineuses, certains édulcorants… Les aliments susceptibles d’augmenter les risques de ballonnement sont bien connus. Connaissez-vous toutefois ceux à privilégier si vous éprouvez régulièrement cette désagréable sensation ?

Le ballonnement correspond à cette sensation de gonflement au niveau de l’estomac ou de l’abdomen. La cause ? Une accumulation de gaz dans l’estomac ou l’intestin. Ce qui explique pourquoi les ballonnements sont souvent accompagnés de flatulences !

Si de nombreux aliments sont potentiellement incriminés dans les ballonnements, certains d’entre eux restent à privilégier lorsque vous vous sentez ballonné ou pour éviter de l’être. Misez donc sur :

les carottes, courgettes, patates douces, avocats, oranges, pour les fruits et les légumes ;

les graines de lin, d’avoine ou de courge, pain de seigle ou de son du côté des céréales ;

les viandes blanches (poulet, dinde…), peu grasses et donc plus simples à assimiler sur le plan digestif ;

les produits laitiers fermentés (yaourts, kéfir…) qui aident à la digestion du lactose ;

les fromages à pâte dure ;

les pâtes sans gluten. Ou le cas échéant, alternez entre des versions avec ou sans ;

de l’eau ! Au moins 1,5 litre sur la journée.

Au-delà du choix des mets, prenez également en compte la façon de manger :

prenez le temps de mâcher ;

privilégiez des repas mois riches et peut-être plus fréquents ;

efforcez-vous de vous détendre. Le stress constitue aussi une cause de maux de ventre.