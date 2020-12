Contre les calculs urinaires, adaptez votre alimentation

Les coliques néphrétiques représentent 1 % des urgences hospitalières. Ces épisodes très douloureux, sont consécutifs, le plus souvent, à la présence d’une masse solide dans les voies urinaires, les fameux calculs. Principale coupable de la formation de ces cristaux : notre alimentation.

La courbe des lithiases urinaires évolue de façon parallèle au PIB d’un pays. C’est le signe que cette maladie est essentiellement due au mode de vie, et en premier lieu à l’alimentation. Alors comment faire pour prévenir les calculs urinaires ?

Première règle : boire suffisamment

Plus l’urine est concentrée et plus le risque de fabriquer des cristaux est élevé. Par conséquent, il est essentiel de boire beaucoup (en général 1,5 à 2 litres par jour). En tout cas assez pour excréter 2 litres par jour. Sachant qu’on urine environ 300 ml à chaque miction, cela veut dire, 6 à 8 passages aux toilettes par jour. Ne négligez pas de boire le soir, afin d’éviter une concentration trop élevée des urines le matin.

Quelle eau ?

« Toutes les eaux sont bonnes à condition d’adapter votre choix au type de calculs dont vous souffrez et à votre alimentation », explique l’Association française d’Urologie. Le magnésium est un inhibiteur de la formation des cristaux. A ce jour il n’existe aucune recommandation officielle, néanmoins si vous aimez les eaux magnésiennes, n’hésitez pas. Les eaux calciques (Vittel, Perrier, Badoit, Salvetat, Courmayeur, Contrexéville, Hépar….) sont indiquées pour les personnes qui consomment peu de produits laitiers. Les eaux pauvres en calcium (Volvic, Evian…) sont préconisées pour celles et ceux qui ont leurs apports en calcium satisfaits par les laitages.

Enfin, évitez le thé, très riche en oxalate, une molécule qui, en se combinant avec le calcium, donne la majorité des calculs rénaux, la bière (riche en acide urique) et le vin blanc.

En revanche, un verre de jus d’orange tous les matins c’est presque un médicament. Le jus d’orange apporte de l’eau (qui réhydrate), du citrate qui comme le magnésium empêche la cristallisation, et juste ce qu’il faut de vitamine C. En outre le jus d’orange diminue l’acidité des urines.

Alimentation : que faut-il éviter ?

Limitez la quantité de protéines animales. Plus la consommation de protéines animales (viande, poisson, œuf) est élevée, plus l’excrétion urinaire du calcium augmente. Cela acidifie en outre les urines. En pratique, 150 grammes quotidiens suffisent dans le cadre d’un régime équilibré. Un bon moyen pour respecter cette règle : prendre un seul repas carné par jour.

Le cacao et donc le chocolat noir figurent parmi les aliments les plus riches en oxalate. On en trouve aussi, mais dans des quantités moindres, dans les épinards, les blettes, l’oseille, le brocoli, les cacahuètes, les amandes, noix et noisettes, la rhubarbe, le poivre, la betterave, la patate douce, certaines baies rouges…

Limitez le sel

Le sel favorise l’excrétion de calcium dans les urines et donc la formation de cristaux d’oxalate de calcium. Ne resalez jamais un plat. Evitez par ailleurs les charcuteries.

Limitez enfin la consommation de sodas, d’alcool et de sucres rapides. Privilégiez les aliments riches en potassium qui réduit l’excrétion de calcium dans les urines et aide ainsi à prévenir les calculs. Banane, pomme de terre, avocat, concombre, tomate, abricot, poivron, pruneau…