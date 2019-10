Certains produits cosmétiques peuvent être dangereux s’ils sont avalés par accident par un enfant. Pour éviter les drames, ayez les bons réflexes.

Des médicaments, de la lessive, des produits de ménage ou encore de l’alcool. Plusieurs produits sont bien identifiés par les parents comme à risque d’ingestion accidentelle. Les cosmétiques, eux, viennent rarement à l’esprit dans ce domaine. Pourtant, « de nombreux appels […] concernent des enfants qui avalent un peu de shampooing ou de savon pour la douche », indique le Centre Antipoisons belge.

Dans ces cas, « généralement, ces enfants ont des nausées, parfois des vomissements et un peu mal au ventre mais il n’y a pas de symptômes graves », rassure le Centre Antipoisons. Toutefois, « leur toxicité par ingestion vient surtout du fait qu’ils peuvent produire une grande quantité de mousse », avertit le CHRU de Lille. Ingérée par de jeunes enfants, « cette mousse peut, lors de la déglutition, s’écouler dans les poumons et y entraîner des difficultés de respiration et une infection ». Par ailleurs, les produits moussants sont irritants pour le tube digestif.

Alcool et dissolvants

D’autres produits cosmétiques peuvent entraîner des problèmes sérieux. « Les parfums, les eaux de toilette et les déodorants contiennent beaucoup d’alcool. Un enfant qui en avale plus d’une cuillère à café peut présenter une intoxication alcoolique. »

Les produits capillaires ne sont pas non plus inoffensifs. Ainsi, les produits de permanente et de coloration « peuvent aussi être dangereux ». Les crèmes dépilatoires quant à elle « sont fort irritantes lorsqu’elles sont avalées. »

Restent les pires : les dissolvants. « Ce sont les cométiques qui donnent les intoxications les plus graves dans la salle de bain », souligne même le CHRU de Lille. Et « les mentions sur l’étiquette, du type « ‘sans acétone’ », ou « ‘doux’ », ne sont que faussement rassurantes, et ne sont en aucun cas gage d’innocuité. »

Hors de portée des petits

Pour éviter ces accidents domestiques, ne laissez pas « des shampooings et des savons sur le bord de la baignoire pendant le bain des petits enfants ». De plus, « les sacs à main seront de préférence placés hors de portée ».