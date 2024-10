Coude du golfeur : tout savoir sur le golf elbow

A l’image du joueur de tennis, le pratiquant de golf peut aussi se plaindre de son coude… Le golf elbow représenterait même une blessure sur trois, sur les greens. Etat des lieux.

Le golf elbow ou coude du golfeur correspond à une inflammation des tendons situés sur la face interne du coude. Autrement dit, du côté de… l’auriculaire, pour être schématique. Les spécialistes parlent d’épitrochléite du coude, différente de l’épicondylite – le fameux tennis elbow – qui frappe de l’autre côté du coude, sur la face externe. Du côté du pouce, donc.

Quels facteurs de risque ?

En vérité, si la douleur se situe bien au niveau du coude, tout part des mains et du poignet et plus précisément de la façon dont les doigts sont disposés sur le club et maintiennent celui-ci. C’est-à-dire le “grip”. Un mauvais positionnement, un club inadapté – manche trop lourd…. – et, bien sûr, la répétition des frappes de balle (swings…) qui occasionne des microtraumatismes, sont autant d’éléments qui, à terme, peuvent faire le lit de cette inflammation.

Comment poser le diagnostic ?

Confirmé ou infirmé par l’imagerie (radiographie, échographie voire IRM), le diagnostic clinique repose sur la douleur ressentie, aussi bien à la palpation et à la contraction qu’à l’étirement. Avec potentiellement une gêne lors des gestes de la vie quotidienne, comme le port d’une charge plus ou moins lourde.

Médecin, kiné…

Quant au traitement, il passe d’abord par l’arrêt du golf, comme de tout autre geste qui déclenche la douleur… « Au moins trois semaines », plaide la fédération française (FFGolf) sur son site internet, qui préconise surtout de suivre à la lettre les recommandations du médecin. Lesquelles peuvent passer selon les cas, par l’application de froid sur le coude, l’administration d’anti-inflammatoires, le port d’une attelle au cours de la nuit, etc. Et surtout par des prescriptions de séances de rééducation (massages, physiothérapie…) chez un kinésithérapeute. Elles permettront un retour très progressif à l’activité. Dans les cas les plus compliqués, une intervention chirurgicale peut être envisagée.

Peut-on la prévenir ?

Côté prévention, au-delà d’un échauffement soigneux bien sûr, elle passerait surtout par une diminution de la fréquence de frappes de balles au practice. Plutôt qu’un enchaînement rapide, la FFGolf évoque une balle toutes les 30 secondes.