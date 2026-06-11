L’orgasme prématuré féminin : une réalité méconnue

Chez les hommes, l’éjaculation est souvent considérée comme prématurée lorsqu’elle survient en moins de deux minutes après la pénétration. Chez les femmes, il n’existe pas de définition aussi précise. Tout repose davantage sur le ressenti. Certaines parlent d’un orgasme qui arrive avant qu’elles aient eu le temps de profiter, d’autres d’une excitation tellement intense qu’elle devient difficile à gérer. Cette sensation peut être liée à « une hypersensibilité corporelle, à un stress important, à l’anxiété ou encore à certaines habitudes de stimulation très efficaces, notamment avec certains sextoys », explique Diane Deswarte, sexologue. À force d’emprunter toujours le même ‘chemin rapide’ vers […]
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