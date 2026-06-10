Accueil » Médecine » Santé mentale » Psychiatrie, neurologie : qu’est-ce que la stimulation cérébrale profonde ?
La stimulation cérébrale profonde correspond à une technique de neurostimulation utilisée en neurologie mais aussi en psychiatrie. Le principe : le professionnel de santé implante des électrodes directement sur certaines parties du cerveau, déterminées en fonction de dysfonctionnements moteurs ou de troubles psychiatriques diagnostiqués. L’objectif reste d’annihiler leur activité anormale. Et ce, à partir d’une intervention neurochirurgicale qui nécessite de petites incisions pour glisser les électrodes et les relier à un stimulateur miniaturisé implanté lui, dans la région pectorale ou abdominale. Pour quelles maladies ? Jusqu’ici la SCP a montré son efficacité dans le traitement de différentes pathologies neurologiques, à l’image de : […]
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