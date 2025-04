Coupes budgétaires, fake news… le dramatique retour des maladies pourtant évitables par la vaccination

C’est un constat tristement prévisible : malgré plus de 150 millions de vies sauvées grâce aux vaccins en cinquante ans, les progrès sont fragilisés par les coupes budgétaires, la désinformation sur les vaccins, les crises humanitaires à répétition et une démographie mondiale qui augmente. Rougeole, méningite ou fièvre jaune, ces maladies évitables grâce à la vaccination reviennent en force, alerte l’ONU. Un retour en arrière ?

Des maladies évitables par la vaccination – comme la rougeole, la méningite ou la fièvre jaune – repartent à la hausse, alertent l’Organisation des Nations unies (ONU), l’UNICEF et l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) dans un communiqué commun daté du 24 avril, à l’occasion de la Semaine mondiale de la vaccination, du 24 au 30 avril 2025.

Augmentation des épidémies et systèmes de santé sous pression

La situation est grave : les épidémies de maladies évitables par la vaccination augmentent à l’échelle mondiale, et des maladies comme la diphtérie, longtemps maîtrisées ou presque éliminées dans de nombreux pays, risquent de réapparaître.

« Les vaccins ont sauvé plus de 150 millions de vies au cours des cinq dernières décennies, déclare le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les coupes dans le financement de la santé mondiale mettent en péril ces avancées durement acquises. Les épidémies de maladies évitables par la vaccination augmentent dans le monde, mettant des vies en danger et exposant les pays à des coûts accrus pour traiter les maladies et répondre aux épidémies. Les pays à ressources limitées doivent investir dans les interventions ayant le plus grand impact – et cela inclut les vaccins. »

Le « retour particulièrement dangereux » de la rougeole

Le nombre de cas de rougeole augmente chaque année depuis 2021, en lien avec la baisse de la couverture vaccinale observée pendant et après la pandémie de Covid-19 dans de nombreuses communautés. Avec 10,3 millions de cas estimés en 2023, cela représente une hausse de 20 % par rapport à 2022. Cette progression s’est « probablement » poursuivie en 2024. Sur les douze derniers mois, 138 pays ont signalé des cas de rougeole, dont 61 confrontés à des épidémies importantes – un record depuis 2019, selon le communiqué.

La crise mondiale de financement limite gravement la capacité à vacciner contre la rougeole plus de 15 millions d’enfants vulnérables vivant dans des pays fragiles ou en conflit.

Méningite et fièvre jaune progressent, notamment en Afrique

Les cas de méningite ont également augmenté en Afrique en 2024, et cette tendance se poursuit en 2025. Au cours des trois premiers mois de cette année, plus de 5 500 cas suspects et près de 300 décès ont été signalés dans 22 pays. Cela fait suite à environ 26 000 cas et près de 1 400 décès dans 24 pays l’année précédente.

Pourtant, il y avait de quoi espérer : les campagnes de vaccination ont permis d’éliminer la méningite A dans la ceinture de la méningite en Afrique, tandis qu’un nouveau vaccin protégeant contre cinq souches de méningite offre des perspectives de protection plus large, avec des efforts en cours pour en étendre l’utilisation dans les réponses et la prévention des épidémies.

Idem pour les cas de fièvre jaune dans la région africaine, également en hausse avec 124 cas confirmés dans 12 pays en 2024, après une baisse significative de la maladie au cours de la dernière décennie grâce aux stocks mondiaux de vaccins et aux programmes de vaccination systématique. Dans la région des Amériques, des épidémies de fièvre jaune ont été confirmées depuis le début de l’année, avec un total de 131 cas dans 4 pays.

Les vaccinations de routine perturbées

Dans le même temps, le nombre d’enfants manquant leurs vaccinations de routine augmente ces dernières années, même si des efforts sont faits pour rattraper les enfants non vaccinés pendant la pandémie de Covid-19. En 2023, environ 14,5 millions d’enfants n’ont pas reçu toutes leurs doses de vaccins de routine, contre 13,9 millions en 2022 et 12,9 millions en 2019. Plus de la moitié de ces enfants vivent dans des pays en conflit, fragiles ou instables, où l’accès aux services de santé de base est souvent perturbé.

8 milliards d’euros pour sauver 8 millions de vies dans les cinq prochaines années

Ces épidémies surviennent dans un contexte de réductions des financements mondiaux. Dans près de 50 pays, les services de vaccination, la surveillance des maladies et la réponse aux épidémies sont déjà perturbés, avec des reculs comparables à ceux observés pendant la pandémie de Covid-19.

Le GAVI lance un appel au financement d’au moins 9 milliards de dollars (environ 7,94 milliards d’euros) afin de protéger 500 millions d’enfants et de sauver au moins 8 millions de vies entre 2026 et 2030.