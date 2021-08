Covid-19 : 11 fois mois d’admissions en soins intensifs chez les personnes vaccinées

A ceux qui en douteraient encore : la vaccination anti-Covid, ça marche. Un nouveau travail de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) montre que début août, huit fois moins de tests positifs et onze fois moins d’entrées en soins critiques ont été relevés parmi les personnes complètement vaccinées par rapport aux non-vaccinées.

Dans le cadre de sa mission d’appui à la gestion de la crise sanitaire, la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) réalise un suivi selon le statut vaccinal des personnes testées positives au Covid-19 et des celles hospitalisées.

Ainsi, entre le 2 et le 8 août, le nombre de tests RT-PCR positifs pour 100 000 habitants non vaccinés s’est élevé à près de 400, alors qu’il n’était que d’un peu plus de 50 pour les vaccinés. Le taux de tests positifs est donc près de 8 fois plus faible pour les personnes complètement vaccinées.

En ce qui concerne les hospitalisations, 84 % des admissions en soins critiques et 76 % des admissions en hospitalisation conventionnelle sont le fait de personnes non-vaccinées ! « Les entrées en soins critiques s’élèvent à 27 patients pour 1 million de non-vaccinés et 2,4 patients pour 1 million de complètement vaccinés », explique la DREES. « Ainsi à taille de population comparable, il y a 11 fois plus d’entrées en soins critiques parmi les non-vaccinés que parmi les complètement vaccinés. »

A noter : début août, ce sont les régions bordant la Méditerranée (Corse, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d’Azur) et d’Outre-Mer (Martinique et Réunion notamment) qui connaissent les taux d’entrées en soins critiques pour 1 million de personnes non vaccinées les plus élevés.