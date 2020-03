Covid-19 : de l’épidémie à la pandémie ?

Le 24 février dernier, à propos du coronavirus, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) évoquait pour la première fois l’éventualité d’une pandémie. La France, elle, est depuis ce week-end passée au stade 2 de l’épidémie. Quelle différence entre ces deux termes ?

L’épidémie suppose la propagation rapide d’une maladie infectieuse à un grand nombre de personnes. Elle correspond à l’augmentation du nombre de cas d’une maladie endémique ou, comme dans le cas du Covid-19, à l’apparition et la propagation brutale d’une maladie jusque-là absente d’une zone donnée.

En France, le passage au « stade 2 » de l’épidémie est en vigueur depuis la fin de la semaine dernière. Il est lié à l’apparition de clusters, ou foyers de contamination, sur le territoire national (Oise, Haute-Savoie, Morbihan…). Pour empêcher la propagation de la maladie, le gouvernement a pris des mesures : dans les zones concernées, les écoles sont fermées et les rassemblements interdits. Au niveau national, ce sont les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu fermé qui sont prohibés.

A ce stade, la prise en charge des malades est encore individuelle. Mais en cas de passage au « stade 3 », nous entrerons dans une « logique d’action collective », qui implique « la pleine mobilisation du système de santé dans toutes ses composantes (médecine de ville, établissements de santé et établissements médico-sociaux) », explique le guide méthodologique du ministère de la Santé destiné à tous les personnels de santé.

Et la pandémie ?

Selon la définition de l’OMS, « on parle de pandémie en cas de propagation mondiale d’une nouvelle maladie ». Tous les continents étant désormais touchés par le Covid-19, on aurait pu s’attendre à ce que l’organisation onusienne privilégie désormais ce terme. Pour l’instant elle s’y refuse, au motif que cela « risquerait d’amplifier inutilement les peurs, une stigmatisation et une paralysie des systèmes de santé », a justifié son directeur général. Qui a cependant relevé le niveau d’alerte mondial à son niveau maximal.

Point épidémiologique : au 3 mars, plus de 90 000 personnes ont été contaminées par le virus dans le monde et environ 3 000 sont décédées. En France, 204 cas ont été recensés et quatre personnes sont décédées.

A noter : pour connaître les informations et recommandations officielles du gouvernement concernant le coronavirus, rendez-vous sur le www.gouvernement.fr/info-coronavirus.