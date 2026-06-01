Accueil » Médecine » Cancers » Covid-19 : des milliers de cancers non diagnostiqués pendant la pandémie
Une étude, publiée lundi 1er juin dans The Lancet Oncology, révèle que plus de 55 000 cas de cancer n’ont pas été diagnostiqués au cours des premiers mois de la pandémie de Covid-19 en 2020. Des chercheurs du Centre international de recherche sur le cancer (Circ) ont analysé les données inhérentes au cancer en Australie, au Canada, au Danemark, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Norvège et au Royaume-Uni entre 2015 et 2020. Ils ont ainsi pu comparer le nombre de cancers diagnostiqués pendant la pandémie au nombre attendu basé sur les tendances pré-Covid. Résultat : entre avril et décembre 2020, 16 […]
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