Covid-19 : feu vert pour la vaccination des 5-11 ans

Comme on pouvait s’y attendre, la France autorise la vaccination anti-Covid des enfants âgés de 5 à 11 ans. Elle doit débuter « sans délai » a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran.

Le ministre de la Santé Olivier Véran l’a officialisé ce matin sur BFMTV : « nous ouvrons aujourd’hui la vaccination pour les enfants » de 5 à 11 ans. Une semaine après celle des seuls enfants à risque ou vivant avec une personne immunodéprimée, quelques jours après les avis favorables du Comité consultatif national d’éthique et de la Haute Autorité de Santé et au lendemain de celui du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale. Près de 6 millions d’enfants sont potentiellement concernés.

Concrètement, « 350 centres assureront, avec un circuit particulier, cette vaccination ». Comme pour les adultes, elle sera également possible dans les pharmacies et chez les médecins de ville, à la fin de l’année. Le ministre a promis que des créneaux spécifiquement dédiés aux 5-11 ans seraient disponibles dans la matinée sur les plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne. C’est effectivement déjà le cas sur Doctolib, par exemple.

« Données très rassurantes »

Pour l’injection du vaccin Pfizer-BioNTech spécialement dosé pour les enfants, « il suffit de l’accord d’un des deux parents et que l’un des parents soit présent physiquement », a précisé le ministre. Avant d’officialiser sa décision, Olivier Véran s’est appuyé sur les « données très rassurantes » publiées par le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale et provenant des Etats-Unis où la vaccination des enfants de 5 à 11 ans a démarré le 3 novembre.

« Les données de sécurité du CDC (Centers for Disease Control and Prevention, ndlr) des Etats-Unis au 12 décembre (…) montrent que sur 7 141 428 doses administrées, seulement 14 cas de myocardites ont été recensés (…). Ces myocardites sont d’évolution favorables », écrit le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale dans son avis. « C’est-à-dire qu’il y a plus de risques et même beaucoup plus statistiquement, de faire des formes graves de Covid quand on a entre 5 et 11 ans même sans comorbidité, que d’avoir un effet indésirable grave lié au vaccin », traduit le ministre.

Reste à savoir si ces données rassureront et convaincront les parents. D’après un sondage Elabe pour BFMTV, L’Express et SFR publié la semaine dernière, 68% des parents d’enfant de 5 à 11 ans sont opposés à leur vaccination. 47% y sont même très opposés.