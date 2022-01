Covid-19 : le coronavirus transmissible par les objets ?

Le SARS-CoV-2 se propage en majorité sous forme de microgouttelettes dans l’air ambiant, et contamine via le nez, la bouche, les yeux. Mais ces petites particules virales peuvent-elles contaminer les objets du quotidien ? Explications.

Le SARS-CoV-2 circule dans l’atmosphère sous forme de toutes petites particules liquides expulsées au niveau de la bouche et du nez lorsqu’une personne respire, parle, éternue, chante. C’est là l’une des principales voies de contamination qui est rendue possible quand les personnes sont relativement proches, « à un mètre de distance en moyenne », décrit l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Une transmission viral par les objets… mais indirecte

Mais depuis le début de la pandémie, vous appliquez du gel hydroalcoolique à chaque fois que vous entrez et sortez d’un lieu public. Les poignées de mains, elles, disparaissent des rituels de salutation. Pour autant, est-ce que le virus de la Covid-19 se transmet par le toucher ? Par les objets qui nous entourent ?

« La principale voie de transmission reste l’exposition aux émissions respiratoires d’une personne infectée », rappellent les auteurs d’une note très précise sur le sujet publiée sur le site québécois du Centre de collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE). S’il existe un risque de transmission de la Covid-19 via des objets, ce dernier reste indirect : nous pouvons « être infectés lorsque l’on touche des surfaces contaminées par le virus, puis que l’on porte les mains aux yeux, au nez ou à la bouche avant de se les être lavées ».

Une meilleure survie du virus sur les surfaces solides et lisses

Mais que disent les études déjà publiées sur la survie du SARS-CoV-2 sur les surfaces et les objets ? « Des études expérimentales ont montré que le virus persiste plus longtemps sur les surfaces dures et lisses, comme l’acier inoxydable, le plastique, le verre et la céramique, que sur les surfaces poreuses comme le papier et les tissus », relaie le CCNSE.

Dans les projets de recherche menés dans les hôpitaux et lieux publics, des traces d’ARN viral ont pu être retrouvées à la surface de nombreux objets : « les poignées de portes, les poubelles, les côtés de lit, les chariots d’épicerie, les boutons de passages pour piétons, les robinets et les sièges de toilette. » Enfin, un travail axé sur la contraction virale via « les billets de banque, les pièces de monnaie, le PVC et l’acier inoxydable a révélé un risque de transmission du virus (…) par ces surfaces probablement faible ».

Travaux en cours

« Ce type de transmission [par les surfaces et objets] ne semble pas jouer un rôle majeur dans la propagation du virus. C’est la donnée qui fait foi aujourd’hui dans le monde de la recherche », souligne Manouk Abkarian, physicien chercheur du CNRS au Centre de biochimie structurale à l’Institut montpelliérain.

« Beaucoup d’études sont en cours, notamment du côté des physiciens pour observer ce rapport du SARS-CoV-2 avec la matière. A ce stade il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur la possibilité que l’on aurait à contracter la Covid-19 via le simple toucher d’un objet », en prêtant un stylo ou une bouteille d’eau par exemple. « D’autres travaux de recherche sont en cours pour mieux comprendre la propagation du virus et déterminer les environnements les plus risqués et les raisons pour lesquelles ils le sont », étaye l’OMS à ce sujet.