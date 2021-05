Covid longue : 60% des patients hospitalisés présentent des symptômes 6 mois après

Une étude conduite par l’Inserm montre que de nombreux patients hospitalisés pour Covid-19 présentent des symptômes plusieurs mois après l’infection. Et plus la maladie a été sévère initialement, plus elle risque de se prolonger sur la durée.

Une sensation importante de fatigue, des gênes respiratoires et des douleurs musculaires et articulaires… Voici quelques-uns des symptômes qui peuvent persister longtemps après l’infection à la Covid-19. Si ce constat avait déjà été fait, une nouvelle étude montre que certains patients en souffrent encore jusqu’à 6 mois après leur hospitalisation.

Mené chez 1 137 patients issus de la cohorte French Covid lancée fin janvier 2020, ce travail a permis d’observer la fréquence et la nature de symptômes persistants, évalués lors de visites de suivi à 3 et 6 mois après l’hospitalisation pour Covid-19. Grâce à ces analyses, les chercheurs ont notamment pu constater que « 60% des patients sont toujours affectés par au moins un symptôme six mois après infection et un quart d’entre eux par trois symptômes ou plus », révèle l’Inserm. Par ailleurs, 2% ont dû être hospitalisés à nouveau.

Sévérité et persistance

Autre constat : « la persistance d’au moins 3 symptômes six mois après l’infection est plus fréquente chez les personnes dont la maladie Covid-19 a nécessité un séjour en réanimation par rapport à ceux qui ont été hospitalisés dans un service de médecine, et chez les patients les plus symptomatiques le jour de l’admission à l’hôpital ». Une observation qui suggère une corrélation entre la sévérité initiale de la maladie et la persistance à long terme de symptômes.

Enfin, « si les hommes sont plus à risque de faire des formes graves, les femmes semblent plus à risque de souffrir de symptômes persistants dans la durée », précisent les auteurs.

A noter : la cohorte French Covid comportait 4 310 patients au 17 mars 2021. Elle représente la plus large cohorte française à l’heure actuelle de patients hospitalisés pour une infection par le SARS-CoV-2.