Dans la série des cosmétiques faits maison, on trouve les savons, les shampooings… mais aussi les crèmes solaires. Une fausse bonne idée selon Que choisir. La composition indispensable pour une protection optimale reste en effet trop complexe.

Par souci d’écologie, vous confectionnez vos cosmétiques vous-mêmes ? Une bonne idée pour les shampooings, savons, masques et autres produits. Mais pour les crèmes solaires, la prise de risque est bien trop importante dénonce Que choisir. Et met notamment les enfants en danger face au risque de cancer de la peau.

Ainsi, des chercheurs américains ont observé cette tendance sur les réseaux sociaux. L’idée, évaluer le degré de dangerosité des différentes recettes de crèmes solaires faites maison, publiées sur Pinterest. Et le bilan n’est pas rassurant.

Pour rester protectrice, une crème solaire ne doit pas présenter un indice inférieur à 30. Or la plupart des ingrédients utilisés dans ces mixtures sont bien loin de ce seuil. L’huile de coco ne dépasse pas les 7 quand l’huile de lavande et le beurre de karité frôlent les 6. Et contrairement aux idées reçues, l’huile de Karanja ne possède pas de propriétés de filtre des ultraviolets. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a d’ailleurs publié un avis en ce sens, en février 2017.

Filtres minéraux, le dioxyde de titane et l’oxyde de zinc, employés dans les crèmes industrielles, le sont également par les amateurs du fait maison. Mais dans des doses et avec un mode d’administration qui laissent à désirer. Et nuisent au pouvoir protecteur du produit fini. Selon Que choisir, l’ajout de filtre chimique semble indispensable pour que la crème soit efficace.

A noter : les UVA ne provoquent pas de coups de soleil, mais ils sont impliqués dans le risque de cancer de la peau. Pour protéger au mieux toute la famille, choisissez une crème filtrant autant les UVA que les UVB. Suivez le guide sur Que choisir et demandez conseil en pharmacie ou à votre dermatologue si besoin.