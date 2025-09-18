Crise des opioïdes : des chercheurs mettent au point un analgésique aussi puissant, sans le risque d’addiction

Face à la crise des opioïdes qui fait notamment des ravages aux États-Unis, des chercheurs japonais viennent de mettre au point un analgésique révolutionnaire. Celui-ci permettrait de prendre en charge la douleur mais sans le risque d’addiction.

Les opioïdes comme la morphine sont largement utilisés en médecine pour leur puissante action antidouleur. Mais leur usage s’accompagne de risques considérables : détresse respiratoire, dépendance…

Depuis le milieu des années 2010, les Etats-Unis et le Canada connaissent une augmentation du nombre d’overdoses et de de décès liés à la prise d’opioïdes, comme l’oxycodone ou le fentanyl. Les conséquences sont désastreuses : plus de 80 000 décès par overdose en 2023, une véritable crise sanitaire nationale désormais connue sous le nom de « crise des opioïdes ».

C’est dans ce contexte qu’une équipe de chercheurs de l’Université de Kyoto (Japon) vient d’apporter un espoir considérable.

Les scientifiques se sont inspirés des substances qui imitent la noradrénaline, cette hormone, libérée dans les situations potentiellement mortelles, qui active les récepteurs α2A-adrénergiques pour supprimer la douleur. Le problème est que ces substances présentent un risque élevé d’instabilité cardiovasculaire.

Grâce à une nouvelle technologie, l’équipe a réussi à contourner cette difficulté et a développé un médicament nommé Adriana, qui soulage la douleur sans atteinte cardiovasculaire. Une première mondiale.

Des essais cliniques prometteurs

Les premiers tests sur des souris ont été concluants, ouvrant la voie à des essais cliniques à l’hôpital universitaire de Kyoto. Tant l’essai de phase I sur des volontaires sains que l’essai de phase II sur des patients souffrant de douleurs postopératoires après une chirurgie du cancer du poumon ont donné des résultats extrêmement prometteurs.

S’appuyant sur ces données, des préparatifs sont désormais en cours pour un essai clinique de phase II à grande échelle aux États-Unis.

« En tant que premier analgésique non opioïde du Japon, Adriana a le potentiel non seulement de soulager la douleur intense des patients du monde entier, mais pourrait également jouer un rôle significatif dans la gestion de la crise des opioïdes », se réjouissent les auteurs.