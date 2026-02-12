Décès de James Van Der Beek : qu’est-ce qu’un cancer colorectal de stade 3 ?

James Van Der Beek, acteur principal de la série Dawson dans les années 2000, a succombé à un cancer colorectal diagnostiqué en 2023 au stade 3. Il avait rendu publique sa maladie en 2024.

Mercredi 11 février, on apprenait le décès de James Van Der Beek, star de la série Dawson, à 48 ans. L’acteur avait appris en 2023 qu’il souffrait d’un cancer colorectal de stade 3. En novembre 2024, il avait révélé sa maladie et prenait depuis régulièrement la parole pour une meilleure prévention. Chaque année, dans le monde, près de 2 millions de nouveaux cas de cancers colorectaux sont diagnostiqués.

En France, 47 582 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2023. Ce cancer est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme après le cancer du sein et le troisième chez l’homme après le cancer de la prostate et celui du poumon. Selon les chiffres avancés par Ameli.fr, il est diagnostiqué dans 95 % des cas après 50 ans mais son incidence chez les moins de 50 ans a pratiquement doublé chaque décennie au cours des 20 dernières années.

Quels sont les stades du cancer colorectal ?

Le cancer colorectal est une tumeur maligne de la muqueuse, la paroi interne, du côlon ou du rectum. Chaque stade décrit l’étendue de la tumeur et la propagation des cellules cancéreuses, du stade 0 au stade 4.

Le stade 0 : le cancer est limité à la couche interne de la muqueuse du côlon ou du rectum.

Le stade 1 : le cancer a atteint la couche musculaire du côlon ou du rectum, appelée la couche musculeuse.

Le stade 2 : le cancer a envahi les couches plus profondes de la paroi du côlon ou du rectum.

Le stade 3 : les cellules cancéreuses ont envahi les ganglions lymphatiques situés à proximité du côlon ou du rectum. Ce stade peut lui-même être divisé en sous-stade en fonction de l’étendue du cancer et le nombre de ganglions lymphatiques atteints.

Le stade 4 : le cancer a métastasé et s’est propagé à d’autres parties du corps comme le foie ou les poumons.

Pour connaître le stade du cancer colorectal, plusieurs examens sont nécessaires. « Une coloscopie permet de visualiser la tumeur et de prélever des échantillons de tissu, une biopsie, pour les analyser. Les tests d’imagerie, comme le scanner ou l’IRM, évaluent l’étendue de la maladie et la présence de métastases dans le système digestif ou dans d’autres organes. Les résultats de ces examens, combinés à l’analyse des biopsies, permettent au médecin de déterminer le stade exact du cancer », détaille la fondation pour la recherche sur le cancer.

Quels pronostics en fonction des stades ?

Si la chirurgie seule est souvent suffisante pour les premiers stades, une chimiothérapie est généralement envisagée au stade 2 pour réduire le risque de récidive. Au stade 3, des soins plus complets combinent chirurgie, chimiothérapie, parfois radiothérapie. Au stade 4, des thérapies ciblées sont nécessaires pour contrôler la progression de la maladie.

Selon les données avancées par Santé publique France, 44 % des cancers colorectaux sont diagnostiqués, en France, à un stade précoce (stade 0,1 et 2), un tiers à un stade avancé. Selon l’Association française de formation médicale continue en hépato-gastroentérologie, « la survie à 5 ans est excellente pour les stades précoces, 90,2 % pour les stades 0,1 et 2, 71,8 % pour les stades 3 et 14,3 % pour les stades 4 ».

A noter : le polype colorectal, à partir duquel se forme une tumeur, désigne toute lésion en relief de la muqueuse du côlon ou du rectum. Certains d’entre eux peuvent se transformer en cancer, c’est pourquoi ils sont retirés afin de prévenir l’apparition d’une tumeur.