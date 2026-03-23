Décès de Nicholas Brendon : qu’est-ce que le syndrome de la queue de cheval dont souffrait l’acteur ?

Les fans de « Buffy contre les vampires » sont en deuil après l'annonce du décès de Nicholas Brendon, l'inoubliable Alex de la série culte, survenu à l'âge de 54 ans. Si sa famille a révélé vendredi 20 mars sur Instagram qu'il est décédé « dans son sommeil de causes naturelles », l'acteur luttait depuis plusieurs années contre de graves problèmes de santé qu'il partageait ouvertement avec ses fans. Notamment le syndrome de la queue de cheval. De quoi s’agit-il ?

Avant sa disparition, Nicholas Brendon avait révélé avoir subi une crise cardiaque en 2023, suite à laquelle les médecins avaient diagnostiqué une malformation cardiaque congénitale. Mais ce n’était pas le seul combat de santé que menait l’acteur. Brendon souffrait également du syndrome de la queue de cheval, une condition médicale grave qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et entraîné des complications durables.

Qu’est-ce que le syndrome de la queue de cheval ?

Le syndrome de la queue de cheval est une urgence médicale qui survient lorsqu’une blessure ou une hernie discale comprime un ensemble de racines nerveuses situées à l’extrémité de la moelle épinière. La zone concernée s’étend précisément des vertèbres lombaires L1 à L5, situées dans le bas du dos, et descend jusqu’au sacrum. Ces nerfs, dont la forme rappelle celle d’une queue de cheval (d’où son nom « cauda equina » en latin), jouent un rôle crucial dans la communication entre le cerveau et les jambes, ainsi que le contrôle de la vessie.

Quels facteurs de risque ?

La cause la plus fréquente de la compression de la queue de cheval est une hernie discale lombaire. Parmi les autres causes fréquentes de compression de la racine nerveuse, on peut citer une infection ( abcès péridural…), une blessure au bas du dos…

Un syndrome rare mais grave

Cette affection touche environ 1 personne sur 30 000 à 100 000 chaque année dans le monde et survient dans environ 3 % des cas de hernie discale. Bien que rare, ce syndrome peut avoir des conséquences dramatiques s’il n’est pas traité rapidement.

Les symptômes caractéristiques comprennent :

Des douleurs lombaires et/ou des douleurs dans les jambes (sciatique) ;

Une faiblesse des jambes ;

Des engourdissements ou sensations anormales (brûlures, picotements) dans l’arrière des jambes, les fesses et l’intérieur des cuisses ;

Une incontinence urinaire et/ou fécale ;

Une rétention urinaire.

Une urgence médicale absolue

Le syndrome de la queue de cheval peut être diagnostiqué par une radiographie ou un scanner mais l’IRM reste l’examen de premier choix. C’est une véritable urgence médicale. Le traitement s’effectue par chirurgie afin de lever la compression nerveuse.

Sans traitement rapide, ce syndrome peut entraîner des lésions nerveuses permanentes conduisant à :

Des dysfonctionnements sexuels ;

Une perte du contrôle de la vessie ou des intestins ;

Une paralysie des jambes.

Vous l’avez compris, bien que cette affection ne mette pas la vie en danger, elle peut endommager votre corps de façon permanente, affectant votre santé et votre qualité de vie. Il est donc urgent de consulter au plus vite dès que vous ressentez des signes évocateurs.