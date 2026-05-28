Vague de chaleur : comment prendre soin de votre chien ?

Les chiens sont davantage sujets aux coups de chaleur, leur système de régulation thermique étant moins efficace que le nôtre. Comment l’aider à supporter cet épisode caniculaire ?

Les chiens sont plus sensibles que les êtres humains aux fortes chaleurs. Alors que nous refroidissons notre corps grâce à la transpiration via les glandes sudoripares, les chiens eux n’en ont que très peu. Ils se refroidissent par le halètement, essentiellement. L’humidité de ces zones – gueule, langue, muqueuse – s’évapore, emportant la chaleur avec elle. Le sang se refroidit dans cette zone, permettant dans un second temps de faire baisser la température corporelle. Les chiens transpirent un peu, par les coussinets uniquement. Un système de régulation thermique insuffisamment efficace en cas de températures élevées.

La chose à ne jamais faire ? Laisser un chien dans une voiture lorsqu’il fait chaud, même pour quelques minutes. En période de canicule, l’habitacle d’une voiture peut rapidement devenir une véritable fournaise. Et ce même si le véhicule est à l’ombre, même si une fenêtre est restée entrouverte. Laisser un chien dans une voiture lorsqu’il fait très chaud est d’ailleurs considéré comme une infraction et passible d’une amende de 750 euros.

Comment reconnaître un coup de chaleur chez un chien ?

On reconnaît facilement un chien qui a chaud : il peut chercher la fraîcheur en s’allongeant sur le sol frais, être apathique et haleter de manière plus prononcée. Plus grave, mettant en danger la vie de l’animal, c’est le coup de chaleur. Il se manifeste par des symptômes caractéristiques :

un abattement accru ;

une salivation intense ;

des gencives très rouges ;

une perte de connaissance ;

des tremblements voire des convulsions ;

une ataxie (problème de coordination des mouvements) ;

des troubles digestifs (vomissements, diarrhées) ;

des saignements par le nez ;

une accélération du rythme cardiaque (tachycardie).

Votre chien présente ces symptômes, que faire ?

Appelez immédiatement le vétérinaire qui lui seul saura évaluer l’état de santé de votre animal. En l’attendant, il est indispensable de rafraîchir votre chien, dans un bain d’eau froide ou avec un jet d’eau fraîche durant 20 à 30 minutes. L’évaporation de l’eau depuis ses poils l’aidera à faire baisser sa température interne. Le placer devant un ventilateur peut aussi participer à ce refroidissement, de même que le faire marcher sur de l’eau froide – les coussinets des chiens étant des zones particulièrement sensibles.

« En cas de coup de chaleur, il est crucial d’agir rapidement, car la mortalité chez les chiens non refroidis par leur propriétaire est de 46 %, tandis qu’elle est de 19 % pour ceux dont les propriétaires ont pris les mesures appropriées et contacté leur vétérinaire à temps. Un délai inférieur à 90 minutes pour prendre les bonnes mesures contribue à la survie de l’animal », précise la Société protectrice des animaux.

Quels conseils appliquer ?

Peta France conseille de laisser les chiens à l’intérieur lorsqu’il fait chaud. Si un chien doit rester dehors malgré tout, alors il faut s’assurer qu’il ait beaucoup d’eau et suffisamment d’ombre, en tenant compte du déplacement du soleil : « même de courtes durées d’exposition directe au soleil sont susceptibles d’entraîner des conséquences graves pour leur santé ».

Ne l’emmenez surtout pas faire de l’exercice et marchez lors des promenades. Voulant vous faire plaisir, le chien courra, mais risque de s’effondrer « et il sera alors peut-être déjà trop tard pour le sauver ».

Attention aussi aux sols surchauffés par le soleil : les coussinets des chiens étant très sensibles, préférez l’herbe, par exemple, pour les promenades, au goudron qui peut largement dépasser les 50°C. Le mieux est de planifier les balades tôt le matin ou en soirée.