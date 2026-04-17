Démangeaisons d’oreilles, fatigue, palais qui gratte : quand l’allergie survient là où on ne l’attend pas

Rhume des foins, acariens, pollens… les symptômes allergiques ne se limitent pas au nez qui coule et aux éternuements. Ils peuvent aussi se manifester par des signes inattendus comme une oreille ou le palais qui gratte...

En cas d’allergie, on est souvent à plat. Une fatigue qui s’explique : chez une personne allergique, le système immunitaire se mobilise contre des substances inoffensives : acariens, pollens, poils d’animaux. L’organisme se bat alors comme il le ferait en cas de rhume ou de grippe. L’autre raison de cette fatigue est liée aux symptômes eux-mêmes. Le nez bouché, une respiration loin d’être facilitée… surtout en position couchée. Autant dire que les nuits sont courtes et les journées s’en ressentent.

Comment éviter la fatigue ?

Pour éviter de continuer à ressentir les allergies la nuit, prenez une douche le soir, avant de vous coucher. Vous éliminerez les traces de pollen et autres allergènes accumulés dans la journée.

Si vous êtes allergique aux acariens, veillez à garder votre literie et vos taies d’oreiller fraîches et propres.

Notez enfin, c’est un comble, certains médicaments antihistaminiques provoquent de la somnolence. Si vous êtes sous traitement anti-allergique, n’hésitez pas à en parler à votre médecin.

Pourquoi l’oreille et le palais ?

Mais l’épuisement n’est pas le seul symptômes « curieux » des manifestations allergiques. Il peut arriver que chez une personne sensible, une oreille se mette à démanger et le palais à gratter. A tel point que seuls l’introduction de l’auriculaire dans le premier cas, et le passage de la langue dans le second, permettent de se soulager.

Tout commence lors du premier contact avec un allergène. Le système immunitaire fabrique alors des anticorps spécifiques —- les immunoglobulines E (IgE) – qui se fixent aux mastocytes, des cellules immunitaires présentes en abondance dans la peau, la bouche et le nez. Lors d’une exposition ultérieure à la même substance, ces mastocytes libèrent de l’histamine et d’autres médiateurs inflammatoires. Les muqueuses du palais et de la gorge réagissent alors par une sensation de démangeaison intense, qui se propage jusqu’aux oreilles.

Se chatouiller frénétiquement le palais avec la langue ou introduire le doigt dans l’oreille procurent un soulagement instantané… mais ne règlent rien en profondeur. Pour une prise en charge efficace, plusieurs approches se complètent. Les antihistaminiques seront vos meilleurs alliés. Les corticoïdes locaux peuvent aussi vous aider. N’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant ou à un allergologue.