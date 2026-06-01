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Pourquoi est-il presque impossible d’éternuer les yeux ouverts ?

01 juin 2026

Il serait impossible d’éternuer en gardant les yeux ouverts. Cette idée reçue a-t-elle un fondement scientifique ? En réalité, c’est suffisamment difficile et rare pour que cela ressemble à une règle générale.

L’éternuement est un réflexe de défense du système respiratoire. Il est déclenché lorsque les muqueuses du nez sont irritées par des particules, des virus ou des allergènes. Le cerveau coordonne alors une réaction rapide impliquant plusieurs muscles du visage, de la gorge et du thorax pour expulser l’air à grande vitesse.

Dans ce processus, les yeux ont tendance à se fermer automatiquement. Ce phénomène n’est pas un choix conscient, mais un réflexe. Plusieurs nerfs crâniens sont alors activés en même temps, notamment ceux qui contrôlent les muscles du visage. C’est cette activation simultanée qui entraîne une contraction des paupières.

Pourquoi ? Une hypothèse souvent avancée est celle d’un mécanisme de protection. Lors d’un éternuement, l’air est expulsé à des vitesses pouvant atteindre 100 km/h. Fermer les yeux pourrait ainsi protéger les structures oculaires contre les projections.

Rare, mais pas impossible

Cependant, ce lien entre éternuement et fermeture des yeux n’est pas systématique. Des cas documentés montrent que certaines personnes peuvent éternuer les yeux ouverts, notamment lorsqu’elles fournissent un effort conscient pour contrôler ce réflexe. Il n’est donc pas strictement impossible d’éternuer les yeux ouverts, mais cela demeure rare.

  • Source : Inserm – CNRS – Ameli.fr - Journal of Neurophysiology

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

  • Document : Télécharger le document Word

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