Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 636 articles

Destination Santé évolue !
Découvrez nos offres de contenus santé prêts à être publiés

 

Semaine de la santé sexuelle : améliorer la prévention des IST auprès des jeunes

01 juin 2026

À l’occasion de la Semaine de la santé sexuelle (1er–7 juin), un constat s’impose : les jeunes adultes restent insuffisamment sensibilisés aux papillomavirus humains (HPV). Pourtant, il s’agit de l’infection sexuellement transmissible (IST) la plus fréquente : plus de 8 personnes sur 10 seront infectées au cours de leur vie. En France, les HPV sont responsables de 7 130 cancers chaque année, dont près d’un tiers concerne des hommes. Face à ce risque encore largement sous-estimé chez les jeunes adultes, la prévention repose sur deux leviers complémentaires : la vaccination et le dépistage du cancer du col de l’utérus.

Les 15–26 ans, un angle mort de la prévention La Semaine de la santé sexuelle constitue un moment clé pour remettre la prévention des IST sur le devant de la scène. Chez les jeunes adultes, certaines infections comme la chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis connaissent une recrudescence ces dernières années. Pourtant, les 15-26 ans restent peu ciblés, alors même qu’ils se situent au cœur de la circulation de ces infections. Leur perception du risque demeure faible et les connaissances encore approximatives, y compris sur des infections pourtant bien identifiées comme le VIH. Dans ce contexte, les papillomavirus humains (HPV), […]

Cet article est réservé à nos partenaires éditoriaux.

Accédez à nos packs d'articles ou à notre flux intégral. Découvrir nos offres

Déjà abonné ? Connectez-vous

Dépistage des IST à domicile : un kit désormais accessible aux hommes
Lire la suite
Virus respiratoire syncytial : une infection respiratoire sous-diagnostiquée chez les séniors
Lire la suite
Moustique tigre : comment s’en protéger efficacement en France ?
Lire la suite
L’avoine, un bon point contre le cholestérol
Lire la suite
Qu’est-ce que l’hyperphagie boulimique, le plus courant des troubles des conduites alimentaires ?
Lire la suite
Covid-19 : des milliers de cancers non diagnostiqués pendant la pandémie
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

🔄 Destination Santé évolue

SUIVANTE

Pourquoi faut-il bannir le rétinol l’été ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.