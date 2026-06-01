Accueil » Médecine » IST / VIH » Semaine de la santé sexuelle : améliorer la prévention des IST auprès des jeunes
Les 15–26 ans, un angle mort de la prévention La Semaine de la santé sexuelle constitue un moment clé pour remettre la prévention des IST sur le devant de la scène. Chez les jeunes adultes, certaines infections comme la chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis connaissent une recrudescence ces dernières années. Pourtant, les 15-26 ans restent peu ciblés, alors même qu’ils se situent au cœur de la circulation de ces infections. Leur perception du risque demeure faible et les connaissances encore approximatives, y compris sur des infections pourtant bien identifiées comme le VIH. Dans ce contexte, les papillomavirus humains (HPV), […]
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