Dents : pourquoi certaines personnes sont-elles hypersensibles ?

Une douleur aussi brève que vive, au contact du chaud, comme du froid : vous souffrez peut-être d’une hypersensibilité dentaire. Comment l’expliquer ?

L’hypersensibilité dentaire concernerait entre 10 % et 30 % de la population adulte, avec un pic de prévalence, semble-t-il, observé parmi les 30-39 ans. Elle se manifeste lors du brossage des dents ou en mangeant une glace. La douleur s’avère intense et de courte durée. Et contrairement à celle d’une carie qui cible une dent, elle n’est pas localisée mais plus diffuse.

Au contact des nerfs…

A l’origine, une mise à nu de la dentine, le tissu dentaire situé sous l’émail, constituant la couronne et la racine de la dent. Comme l’explique l’Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD), « lorsque l’émail est altéré ou que la gencive se rétracte (on parle de récession gingivale), la dentine n’est plus protégée ». Celle-ci est composée d’une substance minérale organisée autour de canaux très fins appelés les tubuli dentinaires. « A l’intérieur, il existe un fluide dentinaire qui joue un rôle dans la sensibilité dentinaire car les tubuli communiquent avec la pulpe et donc avec le nerf dentaire. Avec l’âge, les tubuli se referment de façon naturelle et physiologique. Les sensibilités thermiques sont moins importantes », poursuit l’UFSBD.

Boucher les trous…

En présence d’une telle gêne, demandez l’avis de votre dentiste. Votre pharmacien pourra aussi vous orienter. De quoi, d’une part, confirmer le diagnostic et d’autre part, être pris en charge. Le professionnel de santé vous orientera en première intention, vers une stratégie d’hygiène buccale spécifique, type dents sensibles, centrée sur :

le brossage : de haut en bas et non pas horizontal ;

un dentifrice adapté aux dents sensibles : selon l’UFSBD, ce type de produit n’est efficace que s’il est utilisé au « long cours». Il contient en effet « des minéraux qui obstruent les porosités en surface de la dentine » ;

le type de brosse à dents : plutôt souple pour éviter les phénomènes abrasifs ;

des solutions dentaires contenant de l’arginine associée à du carbonate de calcium : elles constitueraient également de bons alliés pour obturer les tubuli dentinaires.