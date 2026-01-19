Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 223 articles

Dents : pourquoi certaines personnes sont-elles hypersensibles ?

19 janvier 2026

Une douleur aussi brève que vive, au contact du chaud, comme du froid : vous souffrez peut-être d’une hypersensibilité dentaire. Comment l’expliquer ?

L’hypersensibilité dentaire concernerait entre 10 % et 30 % de la population adulte, avec un pic de prévalence, semble-t-il, observé parmi les 30-39 ans. Elle se manifeste lors du brossage des dents ou en mangeant une glace. La douleur s’avère intense et de courte durée. Et contrairement à celle d’une carie qui cible une dent, elle n’est pas localisée mais plus diffuse.

Au contact des nerfs… 

A l’origine, une mise à nu de la dentine, le tissu dentaire situé sous l’émail, constituant la couronne et la racine de la dent. Comme l’explique l’Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD), « lorsque l’émail est altéré ou que la gencive se rétracte (on parle de récession gingivale), la dentine n’est plus protégée ». Celle-ci est composée d’une substance minérale organisée autour de canaux très fins appelés les tubuli dentinaires. « A l’intérieur, il existe un fluide dentinaire qui joue un rôle dans la sensibilité dentinaire car les tubuli communiquent avec la pulpe et donc avec le nerf dentaire. Avec l’âge, les tubuli se referment de façon naturelle et physiologique. Les sensibilités thermiques sont moins importantes », poursuit l’UFSBD.

Boucher les trous…

En présence d’une telle gêne, demandez l’avis de votre dentiste. Votre pharmacien pourra aussi vous orienter. De quoi, d’une part, confirmer le diagnostic et d’autre part, être pris en charge. Le professionnel de santé vous orientera en première intention, vers une stratégie d’hygiène buccale spécifique, type dents sensibles, centrée sur :

  • le brossage : de haut en bas et non pas horizontal ;
  • un dentifrice adapté aux dents sensibles : selon l’UFSBD, ce type de produit n’est efficace que s’il est utilisé au « long cours». Il contient en effet « des minéraux qui obstruent les porosités en surface de la dentine » ;
  • le type de brosse à dents : plutôt souple pour éviter les phénomènes abrasifs ;
  • des solutions dentaires contenant de l’arginine associée à du carbonate de calcium : elles constitueraient également de bons alliés pour obturer les tubuli dentinaires.

  • Source : UFSBD - Actualités Pharmaceutiques, Volume 58, Issue 585, April 2019, Pages 49-51

  • Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet

A quoi sert la nutrition personnalisée ?
Lire la suite
BPCO : cette maladie respiratoire ignorée dont la toux peut-être le premier indice
Lire la suite
Greffe de cheveux : quels sont les risques ? 
Lire la suite
BPCO : en finir avec le retard de diagnostic chez les femmes
Lire la suite
Dents : pourquoi certaines personnes sont-elles hypersensibles ?
Lire la suite
Dépression : l’activité physique aussi efficace qu’une thérapie
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Entretien prénatal précoce, préparation à l’accouchement : tout ce qu’il faut savoir

SUIVANTE

Quelles sont les chances de grossesse après une autoconservation des ovocytes ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils