Dépister le cancer de la prostate : une biopsie indolore et innovante

Réalisée sous anesthésie locale, la biopsie par le périnée s’avère très efficace pour dépister une tumeur de la prostate. Une technique innovante pourtant peu pratiquée en France. Les précisions du Dr Aurel Messas, chirurgien urologue à l’Hôpital Américain de Paris.

En cas de dosage sanguin anormal*, d’un toucher rectal et d’une IRM de la prostate évoquant un risque tumoral, les chirurgiens pratiquent des biopsies pour prélever et analyser la nature des tissus suspects.

Aujourd’hui, ces biopsies se pratiquent en très grande majorité par la voie rectale. Pourtant, le risque infectieux de la prostate s’avère très élevé par ce procédé (5%). « Un phénomène lié à la résistance importante des bactéries aux antibiotiques », décrit le Dr Aurel Messas, chirurgien urologue à l’Hôpital Américain de Paris. D’ailleurs, en juin 2019, une alerte a été lancée par l’Association européenne d’urologie. Entre autres recommandations, il était indiqué de « privilégier la biopsie transpérinéale pour limiter le risque d’infection sévère ».

Indolore, efficace… mais peu pratiquée

Pour protéger au mieux ses patients, le Dr Aurel Messas pratique donc cette technique engendrant un risque quasi-nul d’infection (0,5%). La biopsie transpérinéale, « pratiquée sous anesthésie locale est indolore** pour le patient ». Ce geste, pratiqué en 15 à 20 minutes, consiste à prélever, à l’aide d’une aiguille, les échantillons de prostate potentiellement cancéreux, en passant à travers la peau du périnée. Cette zone commune aux hommes et aux femmes, située chez l’homme entre le scrotum et l’anus.

En France la biopsie transpérinéale n’a pas encore beaucoup de succès. Elle est en revanche très pratiquée en Amérique du Nord et au Japon. « A tel point que je n’ai jamais vu de biopsie périnéale pendant mes 12 ans de formation », décrit le Dr Messas. « Par contre un chirurgien urologue à Hong-Kong vous dira à l’inverse qu’il n’a jamais vu de biopsie rectale. » Comment l’expliquer ? « Par la force des habitudes je pense. Changer les us et coutumes en France n’est jamais très simple. »

Un diagnostic plus fin

Autre sujet, grâce au ciblage de la biopsie, qu’elle soit transpérinéale ou rectale, les chirurgiens agissent uniquement sur les tissus endommagés. Non sur les tissus sains environnants. « Avec la biopsie classique, non ciblée donc, on effectue en moyenne 12 ponctions au hasard, contre 4 pour la biopsie ciblée avec un meilleur taux de diagnostic. »

A noter : En France, chez l’homme, le cancer de la prostate est le plus diagnostiqué, après le poumon.

*Dosage sanguin de la PSA (Antigène spécifique de la prostate). Cette molécule est fabriquée par la prostate. Sa concentration peut augmenter en cas d’inflammation, d’éjaculation, de tumeurs mêmes bénignes, d’intervention au niveau de la prostate

**1,3/10 concernant l’échelle de la douleur rapportée par les patients