Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 848 articles

Des nanoparticules de plastique dans les fruits et légumes

25 septembre 2025

Une étude de l’Université de Plymouth vient de montrer comment de minuscules particules de plastique peuvent pénétrer dans les légumes par leurs racines et s'accumuler dans les parties de la plante que nous consommons.

Les travaux scientifiques pointant l’omniprésence des nano et microparticules de plastique dans notre environnement se multiplient. La dernière en date a été menée par des chercheurs de l’Université de Plymouth en Angleterre.

Les chercheurs ont utilisé des radis pour démontrer que les nanoplastiques – certains mesurant à peine un millionième de centimètre de diamètre – peuvent pénétrer dans les racines, avant de se propager et de s’accumuler dans les parties comestibles de la plante.

Pour leur expérience, les scientifiques ont placé les légumes dans un système de culture, exposant leurs racines à une solution contenant des nanoparticules de polystyrène marquées au carbone radioactif pour suivre leur déplacement.

En seulement 5 jours…

Après seulement cinq jours d’exposition, près de 5 % des particules présentes dans la solution ont été retenues par le système racinaire, ce qui représente des millions de nanoplastiques pénétrant dans la plante.

Plus préoccupant, parmi ces particules, environ un quart s’étaient retrouvées dans les racines charnues comestibles, tandis que 10 % s’étaient accumulées dans les feuilles.

« Les plantes possèdent une couche à l’intérieur de leurs racines appelée bande de Caspary, qui devrait agir comme une sorte de filtre contre les particules, dont beaucoup peuvent être nocives, explique le Dr Nathaniel Clark, maître de conférences en physiologie à l’Université de Plymouth. C’est la première fois qu’une étude démontre que les particules de nanoplastique peuvent franchir cette barrière, avec le potentiel de s’accumuler dans les plantes et d’être transmises à tout ce qui les consomme. Rien ne permet de penser que ce phénomène soit propre à ce légume, et il est fort possible que les nanoplastiques soient absorbés par divers produits cultivés dans le monde entier. »

Un peu partout…

L’Université de Plymouth est pionnière dans la recherche sur les microplastiques depuis plus de 20 ans, démontrant la présence de particules de plastique depuis les régions les plus profondes des océans jusqu’aux pentes du mont Everest. Elle avait ainsi précédemment utilisé la même technique que pour les radis pour démontrer l’absorption rapide de nanoparticules de plastique par des espèces de mollusques et de poissons largement consommés. « Dans une certaine mesure, ces résultats ne devraient pas être une surprise : après tout, dans tous nos travaux précédents, nous avons trouvé de la pollution microplastique partout où nous l’avons cherchée », lancent-ils.

  • Source : https://www.plymouth.ac.uk/news/first-evidence-that-plastic-nanoparticles-can-accumulate-in-the-edible-parts-of-vegetables

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Une innovation pour une maladie rare : la cryoablation des tumeurs desmoïdes
Lire la suite
Des nanoparticules de plastique dans les fruits et légumes
Lire la suite
La contraception injectable, pourquoi n’est-elle jamais proposée en première intention ?
Lire la suite
Myoclonie nocturne : pourquoi sursaute-t-on en s’endormant ?
Lire la suite
5 raisons de consommer des champignons
Lire la suite
Faut-il vraiment utiliser une crème de jour avec un filtre UV ? (Vidéo)
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Faut-il vraiment utiliser une crème de jour avec un filtre UV ?

SUIVANTE

Quel petit-déjeuner pour attaquer la journée du bon pied ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils